Thajsko je novou skládkou elektronického odpadu

Bangkok 30. mája (TASR) - Thajsko je podľa miestnej polície a environmentalistov novou skládkou elektronického odpadu z celého sveta. Ide o najnovšiu krajinu, ktorá pocítila to, že Čína výrazne sprísnila podmienky pre dovoz takéhoto odpadu.Polícia v prístave Lem Čabang ukázala v utorok médiám sedem dopravných kontajnerov, z ktorých každý obsahoval približne 22 ton odhodenej elektroniky vrátane rozbitých hracích konzol, dosiek s plošnými spojmi a tašiek s odpadovým materiálom.Podľa polície sa takýto odpad dostáva do Thajska z Hongkongu, Singapuru a Japonska - v niektorých prípadoch aj bez potrebných povolení.uviedol zástupca policajného šéfa Viračaj Songmetta, keď ukazoval kontajnery novinárom.Agentúra Reuters pripomína, že z "e-odpadu" sa môžuvzácne kovy ako zlato, striebro alebo meď, môže však tiež obsahovať nebezpečné látky ako olovo, ortuť a kadmium.Polícia uviedla, že začala v Thajsku stíhať tri firmy na recykláciu a spracovanie odpadu. V prípade dokázania viny hrozí každému do desať rokov väzenia.Podľa odhadov čínskych štátnych médií sa v roku 2016 dostalo do Číny viac ako 70 percent z 500 miliónov ton svetového elektronického odpadu. Environmentalisti hovoria, že odpad určený pôvodne pre Čínu teraz môže skončiť v južnej Ázii, kde je potrebné prijatie nových zákonov na zabránenie ilegálnemu dovozu.