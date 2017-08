Thajsko oceňuje nesmierne vysoký obchodný obrat s Ruskom

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Turanovič Foto: TASR/Martin Turanovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 10. augusta (TASR) - Thajský minister zahraničných vecí Don Pramudvinai ocenil dnes počas návštevy šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova v Bangkokuobchodný obrat s Ruskom.S Lavrovom tiež rokoval thajský premiér Prajut Čan-o-Ča a hlavnými témami boli okrem obchodu aj cestovný ruch a kybernetická bezpečnosť.Podľa thajského ministerstva zahraničných vecí bol objem obchodu medzi oboma krajinami v prvej polovici tohto roku vo výške dvoch miliárd dolárov. Je to takmer dvakrát toľko ako minulý rok.Thajsko je veľmi populárne medzi ruskými turistami, najmä v letoviskách Pattajá a Pchúket. Od minulého roka sa ich počet v oblasti zvýšil o 37 percent, uviedol Lavrov.Jeho návšteva sa konala v čase eskalácie napätia medzi Spojenými štátmi a Severnou Kóreu a s thajskými predstaviteľmi prediskutoval aj bezpečnosť na Kórejskom polostrove. Thajsko a Rusko sa zhodujú na tom, že prostriedkom riešenia napätia okolo Severnej Kórey by mala byť Organizácia Spojených národov, uviedol Lavrov po rokovaní so svojím thajským kolegom.Dva dni pred ruským ministrom bol v Thajsku americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson a naliehal na Bangkok, aby vyvinul tlak na Pchjongjang, aby sa vzdal svojho programu vývoja jadrových zbraní.