Thajsko oznámilo, že je ochotné hostiť summit Trumpa s Kim Čong-unom

Bangkok 24. apríla (TASR) - Thajsko je ochotné a schopné hostiť stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una, ale tvrdí, zatiaľ nerobí žiadne prípravy na tento summit. V utorok to podľa tlačovej agentúry AP vyhlásil thajský minister zahraničných vecí Don Pramudvinaj.Minister tak reagoval na otázky reportérov, ktorí poznamenali, že Bangkok je jedným z miest, uvádzaných ako možné dejisko takéhoto historického summitu. Podľa Trumpa by sa mohol konať začiatkom júna a obaja lídri by na ňom diskutovali o denuklearizácii Severnej Kórey.Šéf thajskej diplomacie novinárom tiež povedal, že Thajsko je schopné pomôcť s takýmto stretnutím a už to v minulosti aj urobilo. Minister dodal, že jeho krajina záležitosť pozorne sleduje, alea je to