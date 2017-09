Thajskú expremiérku odsúdili v neprítomnosti na päť rokov väzenia

Thajská premiérka Jinglak Šinavatrová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 27. septembra (TASR) - Thajský najvyšší súd uznal dnes bývalú premiérku Jinglak Šinavatrovú za vinnú vo veci zanedbania štátnických povinností a v neprítomnosti ju odsúdil na päť rokov odňatia slobody. Informuje o tom agentúra DPA. Súdny proces sa začal v máji 2015.Šinavatrová bola obžalovaná za to, že svojou nedbalosťou pri rozhodovaní o štátnych dotáciách pre pestovateľov ryže spôsobila vysokú finančnú stratu. Expremiérka svojím konaním pripravila štát o 286 miliárd bahtov (7,3 miliardy eur). Plné znenie verdiktu ešte nebolo oznámené.Súdne rozhodnutie malo padnúť už v auguste, bolo však odložené po tom, ako expremiérka neprišla na pojednávanie. Neskôr sa zistilo, že utiekla do Spojených arabských emirátov, kde žije jej brat, niekdajší thajský premiér Thaksin Šinavatra, ktorý tam prišiel do exilu v roku 2008 s cieľom vyhnúť sa väzeniu za korupciu.Uvedeného prečinu sa mala Šinavatrová dopustiť počas pôsobenia svojej vlády v rokoch 2011-14, ktorú ukončil vojenský prevrat. V rámci rozsiahleho systému dotácií dostávali thajskí roľníci za ryžu viac, než bola trhová cena, čo Šinavatrová zdôvodňovala potrebou podpory thajskej ekonomiky. Šinavatrová akékoľvek pochybenia odmieta.Jinglak (50) je najmladšou sestrou Thaksina, ktorého za sporných okolností zbavila v roku 2006 moci armáda. Obaja súrodenci zostávajú vo svojej vlasti obľúbení, a to najmä medzi chudobnými vidiečanmi.Šinavatrová bola prvou ženou na čele thajskej vlády. Jej stúpenci označujú obvinenia voči nej za vykonštruované s cieľom diskreditovať vplyvnú politickú rodinu Šinavatrovcov.