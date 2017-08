Thajskú expremiérku Šinavatrovú ešte neodsúdili, utiekla do Dubaja

Thajská premiérka Jinglak Šinavatrová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bangkok 26. augusta (TASR) - Bývalá thajská premiérka Jinglak Šinavatrová, voči ktorej sa vedie súdny proces, utiekla do Dubaja v Spojených arabských emirátoch, kde žije jej brat, niekdajší thajský premiér Thaksin Šinavatra. Ten sem prišiel do dobrovoľného exilu v roku 2008 s cieľom vyhnúť sa väzeniu za korupciu.uviedol dnes nemenovaný člen Šinavatrovej strany Pheu Thai. To, že expremiérka už nie je v Thajsku, sa zistilo v piatok, miesto jej pobytu však nebolo známe. Po tom, ako sa nedostavila na súd, vydali na ňu zatykač, uvádza webový portál BBC.Najvyšší súd v Bangkoku odložil vynesenie rozsudku na 27. septembra. Šinavatrová bola obžalovaná zo spôsobenia vysokej finančnej straty nedbalosťou pri rozhodovaní o štátnych dotáciách pre pestovateľov ryže. V prípade, že ju súd uzná za vinnú, hrozí jej desať rokov väzenia a doživotný zákaz výkonu verejnej funkcie.Uvedeného prečinu sa mala dopustiť počas pôsobenia svojej vlády v rokoch 2011-2014, ktorú ukončil vojenský prevrat. Šéf terajšej vládnucej junty Prajut Čan-o-Ča vlani vyhlásil, že strata v dôsledku sporného programu dotácií dosiahla približne v prepočte 7,32 miliardy eur. Šinavatrová však akékoľvek pochybenia odmieta.Jinglak (50) je najmladšou sestrou Thaksina, ktorého za sporných okolností zbavila moci armáda v roku 2006. Obaja súrodenci zostávajú vo svojej vlasti obľúbení, a to najmä medzi chudobnými vidiečanmi. Obyvatelia miest a elita strednej triedy k nim pociťujú nenávisť. Strana Pheu Thai vyhrala všetky voľby od roku 2001.