Thajský parlament schválil kráľom požadované zmeny ústavy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 13. januára (TASR) - Thajský parlament dnes takmer jednohlasne odsúhlasil žiadosť nového kráľa Rámu X. o úpravy článkov ústavy, ktoré sa týkajú panovníckej moci.Kráľovu žiadosť podporilo 228 z celkového počtu 231 poslancov; zvyšní traja sa hlasovania zdržali, informovala thajská televízia.Monarcha požiadal o úpravy ústavných článkov týkajúcich sa kremácie zosnulého a korunovácie nového kráľa. Želá si, aby sa parlamentné voľby plánované na koniec tohto roka, konali až po skončení týchto obradov.Analytici sa obávajú toho, že kráľom navrhované zmeny povedú k odkladu volieb až na rok 2018.V Thajsku od prevratu v roku 2014 platí prechodná ústava vypracovaná vojenskou juntou. Zavedenie novej riadnej ústavy a konanie volieb sú kľúčovými prvkami na ceste k obnove demokratického režimu.Návrh ústavy schválili Thajčania v referende v auguste minulého roku; oficiálne ho ešte musí potvrdiť nový panovník, ktorý vládne len od vlaňajšieho decembra. Na tróne nahradil zosnulého kráľa Rámu IX., ktorý panoval 70 rokov.Vláda musí teraz vypracovať príslušné dodatky, o ktoré žiada kráľ, a zakomponovať ich do ústavy. Ubezpečuje pritom, že celý proces úprav nebude trvať viac než tri mesiace, takže by to nemalo ovplyvniť termín konania volieb.Kritici však upozorňujú, že kráľom navrhované ústavné zmeny sa zrejme budú musieť odraziť aj v legislatíve týkajúcej sa volieb, ktorej úpravy môžu potrvať až 15 mesiacov.