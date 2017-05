Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Králi rock'n'rollu The Beach Boys, sa vrátia do Bratislavy po takmer päťdesiatich rokoch a už o mesiac vystúpia v bratislavskej Inchebe Foto: JVS Group Foto: JVS Group

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. mája (OTS) - Legendárna kalifornská skupina The Beach Boys sa vráti 13. júna 2017 do Bratislavy a vystúpi v Incheba Expo Aréne na čele so svojím frontmanom Mikom Lovom.The Beach Boys už v Bratislave boli. V roku 1969 vystúpili na Bratislavskej lýre. Už vtedy mali veľkú odvahu a pricestovali do vtedajšieho Československa. Vďaka šťastiu a náhode ich koncerty nestačil vtedajší režim zakázať. Teraz sa po takmer päťdesiatich rokoch vrátia do Bratislavy a spolu so zakladajúcim členom Mikom Lovom budete môcť spomínať na atmosféru Kalifornie šesťdesiatych rokov.Americká rock'n'rollová skupina The Beach Boys sa preslávila bezstarostnými piesňami ako Good Vibration, či Surfin' USA. Skupinu založil Brian Wilson spolu s bratmi Carlom a Dennisom, bratrancom Mike Lovom a kamarátom Al Jardinom. Počas krátkeho obdobia sa kapela stala najpopulárnejšou americkou skupinou a vo svetovom meradle sa s ňou mohli porovnávať jedine The Beatles. Ich silnou stránkou boli úžasné melódie a originálne koncipované harmonické vokály, ktorými sa inšpirovali aj iné skupiny. Postupne sa od textov piesní o surfovaní, rýchlych autách a krásnych dievčatách presunuli do pozície predstaviteľov progresívneho pokroku druhej polovice 60. rokov.Do Bratislavy pricestujú okrem zakladajúcich členov Beach Boys ako je Mike Love (spev) a Bruce Johnston (spev / klávesy) aj tieto známe mená: Jeffrey Foskett (gitara / spev), Brian Eichenburger (basová gitara / spev), Tim Bonhomme (klávesy / spev), Jan Cowsill zo skupiny The Cowsills (bicie / spev) a Scott Totten (gitara / spev).Exkluzívny koncert sa uskutoční už 13. júna 2017 Incheba Expo Bratislava.