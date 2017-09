The New York Times uviedol SR ako pozitívny príklad práce s Rómami

Na snímke kovová socha fujaristu pred obecným úradom v zrevitalizovanom centre ozdobená drevorezbou v Spišskom Hrhove Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. septembra (TASR) – Renomovaný americký denník The New York Times opäť spomenul Slovensko ako príklad úspešnej práce s Rómami. Tentoraz si nás všimli priamo editori novín. Spišský Hrhov podľa nich rúca škaredé rómske stereotypy. Editoriál zverejnil denník včera na svojom webovom portáli a dnes v tlačenom vydaní.Dvanásť miliónov Rómov v Európe podľa editorov stále čelí sociálnemu vylúčeniu, nedostatočnému vzdelávaniu, vysokej nezamestnanosti a chudobe. Nepekné stereotypy vykresľujúce ich ako sociálne zaostávajúcich sa totiž vytrvalo držia pri živote.napísali novinári.Jedným z tých miest je dedina Spišský Hrhov na Slovensku, o ktorej začiatkom mesiaca pre denník napísal aj reportér Rick Lyman. Editori si myslia, že Spišský Hrhov ukázal, čo je možné. Pripomenuli, že pred dvoma desaťročiami tam pracovné miesta vysychali a počet obyvateľov sa scvrkával, zvyšujúc percento Rómov.zdôraznili editori.Vysvetlili, že Rómovia predtým žili v chatrčiach a mnohé z ich detí boli posielané do špeciálnych škôl a segregované. Dnes majú prácu a bývajú v tehlových domoch s tečúcou vodou a elektrinou.uviedli editori.Ďalším príkladom úspešného prekonania diskriminácie voči Rómom je podľa editorov Francúzsko, kde dnes 27-ročná Rómka Anina Ciuciu kandiduje do senátu. Jej rodičia utiekli pred 20 rokmi pred diskrimináciou z Rumunska. Vo Francúzsku v tom čase nechodilo pravidelne do školy až 67 percent rómskych detí. Anina vyštudovala právo na renomovanej univerzite Sorbonne a teraz sa snaží stať prvou rómskou senátorkou v histórii Francúzska.napísali editori.