The Rolling Stones vyrazia na jeseň na turné po Európe

The Rolling Stones

BRATISLAVA 9. mája - Anglická rocková kapela The Rolling Stones ohlásila tohtoročné európske turné s názvom No Filter. Formácia odštartuje koncertnú šnúru 9. septembra v Hamburgu, pričom neskôr sa predstaví aj v Mníchove, rakúskom Spielbergu, Zürichu, talianskom meste Lucca, Barcelone, Amsterdame, Kodani, Düsseldorfe, Štokholme, holandskom Arnheme a na záver vystúpi v októbri dva razy v Paríži."Veľmi sa teším, že na jeseň vyrazíme na turné po Európe a vrátime sa do niektorých známych miest a prídeme aj tam, kde sme ešte neboli," uviedol 73-ročný spevák Mick Jagger. Skupina plánuje predstaviť svoje najväčšie hity, ale prisľúbila aj prekvapenia.vznikli v roku 1962. Mick Jagger s Keithom Richardsom, Charliem Wattsom a Ronniem Woodom v roku 2012 oslávili 50. výročie vzniku kapely, pri príležitosti ktorého pre priaznivcov pripravili aj kompiláciu Grrr! (2012).Tá okrem starších piesní obsahuje aj dve nové skladby One More Shot a Doom And Gloom. Niekoľkonásobní držitelia Grammy majú na konte hity ako (I Can't Get No) Satisfaction, Wild Horses, Brown Sugar, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Street Fighting Man, Honky Tonk Women, You Can't Always Get What You Want, Gimme Shelter, Angie či Start Me Up.Podľa odhadov predali viac ako 250 miliónov kópií nahrávok. Desať ich štúdioviek je v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone a v roku 2004 kapelu tento magazín zaradil na štvrtú priečku rebríčka 100 najlepších interpretov všetkých čias. V roku 1989 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Skupina vlani vydala album Blue & Lonesome.Informácie pochádzajú z webstránok www.rollingstones.com, www.nme.com a archívu agentúry SITA.