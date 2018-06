The Times sa ospravedlnili za obrázok s Krymom ako súčasťou Ruska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kyjev 12. júna (TASR) - Britské noviny The Times sa ospravedlnili za zverejnenie obrázka s mapou štadiónov v Rusku, na ktorom bol Krym zobrazený ako súčasť Ruskej federácie. Informovala o tom v utorok agentúra Ukrinform.Denník zverejnil obrázok k blížiacim sa futbalovým majstrovstvám sveta v Rusku 9. júna.Obrázok, na ktorom bol Krym zakreslený ako súčasť Ruska, vzápätí označilo ukrajinské veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve za neprijateľný.Noviny The Times vo svojom ospravedlnení uvádzajú, že mapauviedli noviny The Times na svojej internetovej stránke.