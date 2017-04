TheJesus and Mary Chain na Pohode 2017

Noisey ich označil za najcoolovejšiu kapelu v dejinách a super cool sú aj podľa Pitchforku. Minulý mesiac vydali prvý album po devätnástich rokoch, no v rozhovore pre Fullmoon naznačili, že fanúšikovia sa môžu počas aktuálneho turné tešiť aj na veľkú porciu obľúbených hitov.

V eklektickom výpočte vplyvov spomínajú Mary Chain kapely ako TheStooges, theRamones, EinstürzendeNeubauten a TheShangri-Las. Zoznam kapiel, ktoré ovplyvnili oni, by bol ale ďaleko dlhší. Pitchfork spomína, že kým väčšina rockových kapiel v osemdesiatych rokoch stavala image na zanietenom či excentrickom prejave, siahodlhých sólach a muzikálnej virtuozite, Mary Chain namiesto legát či tappingu nechali kvíliť spätnú väzbu a bubeník si vystačil s rytmičákom a kotlom. Na pódiu postávali ako zombie v ťažkej depresii a tvárili sa znechutene, ako by ich samotné hranie a publikum obťažovalo... to bolo v ich konkrétnom prípade super cool (no ako píšu nižšie v článku, nedá sa to aplikovať na ich imitátorov). Noisey ich dokonca označil za večných kráľov pojmu Cool, resp. za najcoolovejšiu kapelu v dejinách. Ich koncerty sprevádzali v úvode kariéry mnohé kontroverzie. Nebolo ničím výnimočným, že počas svojich vystúpení rozbíjali nástroje, aparatúru a ďalšie zariadene na pódiu. Koncerty často ukončili už po dvadsiatich minútach. Povesť zlých chlapcov umocňovali drogové, alkoholové a iné aféry. Ako rástol počet nahratých skladieb, predlžovala sa aj dĺžka ich vystúpení. Koncom roka 1985 vydali prelomový album alternatívneho rocku Psychocandy, ktorý sa považuje aj za predchodcu žánru shoegaze. AllMusic, Mojo a Q mu dali absolutórium a Pitchfork 9,6 z 10. Album je súčasťou mnohých výberov najlepších nahrávok v dejinách. Nasledujúce albumy Darklands a Automatic naznačili posun od noiseu k melodickejšiemu indie prejavu. Automatic obsahoval hity ako „Here Comes Alice“ a „Head On“. Štvrtý album Honey'sDead im priniesol nomináciu na MercuryPrize. Posledným albumom kapely pred rozpadom bol Munki z júna 1998.

Vzhľadom na spôsob, akým sa kapela rozpadla (Jim počas koncertu čosi zamrmlal Williamovi a ten skončil priamo na pódiu po troch pesničkách) sa zdalo ich opätovné spojenie neuveriteľné. Došlo k nemu na hlavnom pódiu festivalu Coachella. Skladbu „Just LikeHoney“ s nimi zaspievala ScarlettJohansson (pesnička bola súčasťou soundtracku k filmu Stratené v preklade, v ktorom hrala). V období od obnovenia kapely mali navrch koncerty pred tvorbou. Ich skladby vychádzali len na reedíciách, kompiláciách či výberovkach. Treba ale podotknúť, že s výbornými ohlasmi. V marci 2014 sa stali prvým menom znovuzrodeného vydavateľstva Creation Management, s ktorým začínali svoju kariéru. Krátko na to ohlásili nový album. Ten im vyšiel po takmer dvadsiatich rokoch minulý mesiac a pozitívne o ňom písali DIY, Mojo či Uncut („strong on songs, short on fighting“). Damage and Joy produkoval Martin Glover, známy ako Youth, ktorý hráva napríklad s PaulomMcCartneym. Koncert na Pohode, ale nebude iba o nových veciach. JimReid to naznačil v rozhovore pre český Fullmoon: „Určite, budeme hrať skladby z Damage and Joy, ale tiež množstvo tých starších... Je potrebné hrať staršie piesne, ktoré ľudia poznajú, skladby, ktoré očakávajú.“ Noisey na záver článku dopĺňa, že aj keď im ťahá na šesťdesiatku, stále znejú lepšie ako väčšina vašich obľúbených indie kapiel. Toto odvážne tvrdenie si môžete overiť aj na Pohode 2017.

6 festivalov, ktoré by ste mali spoznať

Po portáloch Gigwise a TheCulure Trip nás do svojho výberu zaradil AaronHowes z Highsnobiety. V článku "SixFestivalsYouProbablyHaven’tHeard of butShouldCheck" out in 2017 sa zameriava na alternatívnejšie festivaly, ktoré ponúkajú intímnu atmosféru, skvelý program a zážitky na celý život.„Objavovanie festivalu, ktorý je mimo záber radaru zapája všetky zmysly. Tieto zážitky garantujú spomienky, ktoré vydržia po celý život a budú sa vám neustále vynárať, keď začujete konkrétnu pesničku, budete jesť určité jedlo alebo cítiť určitú vôňu,“ píše v úvode článku AaronHowes. Spolu s Pohodou zaradil do svojho výberu aj Oasis Festival, LostVillage, Meadows in theMountains, Melt a Sandbox. O Pohode ďalej napísal: „Festivalové recenzie pravidelne opisujú Pohodu ako vítaný útek z nevychovaných davov a zlej organizácie, ktorou sú neslávne známe niektoré festivaly (ehm, pozerám sa na teba Británia). Line-up pritom nie je o nič menej vzrušujúci. Tento rok sa môžete tešiť na vystúpenia Solange, alt-J, M.I.A., BenjaminClementine, Slaves, SleafordMods, MykkiBlanco, TOMM¥ €A$H, Ho99o9 a mnohých ďalších.“Pôvodný článok: https://goo.gl/nMhLm6

Potvrdení umelci:

alt-J, M.I.A. Solange, Ylvis, Birdy, JakeBugg, TheJesus and Mary Chain, BoysNoize Live, Rodrigo y Gabriela,

FutureIslands, BenjaminClementine, Slowdive, Squarepusher, LondonElektricity Big Band, MarkLanegan Band, Beardyman'sDream Team, Slaves, TheThurstonMoore Group, Austra, SleafordMods, Machinedrum, Dillon,

MykkiBlanco, Beak>, ShobaleaderOne, LondonElektricity DJ Set, TOMM¥ €A$H, TaxiWars, Salutc'estcool,

Black Box Revelation, Acid Arab, Alice PhoebeLou, Baloji, Les Amazonesd’Afrique,Idles, C Duncan, Ho99o9,

Chikiliki tu-a,Polemic, Bolo nás jedenásť – Milan Lasica &friends, Bez Ladu a Skladu, Katarína Máliková, B-Complex, TheIlls, Ghost of you, Kieslowski, Tolstoys, a mnohí ďalší...