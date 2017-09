Thermalpark na Šírave navštívilo túto sezónu viac Čechov a Poliakov

Thermalpark Šírava, archívna fotografia Foto: TASR/Roman Hanc Foto: TASR/Roman Hanc

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kaluža 12. septembra (TASR) - Thermalpark na Zemplínskej šírave zaznamenal počas leta podobný počet návštevníkov ako vlani. Najviac ich tam stabilne prichádza počas víkendov. Najsilnejší bol v strede júla, kedy v zariadení evidovali približne 2500 ľudí. V porovnaní s minuloročnou letnou sezónou navštívilo thermalpark viac Čechov a Poliakov.uviedol pre TASR Juraj Naščák z Thermalparku Šírava s tým, že ľudia prichádzali do zariadenia počas horúcich i chladnejších, resp. upršaných dní.Počas letnej sezóny bolo možné pri thermalparku pozorovať stavebný ruch. Do konca tohto roka by tam mali totiž dobudovať štvorhviezdičkový hotel.priblížil Naščák. Ubytovacia kapacita zariadenia predstavuje 78 pevných lôžok a 39 prísteliek. Predbežný plánovaný finančný náklad je na úrovni 1,91 milióna eur.Novinkou pre turistov bol cez prázdniny aj projekt Špacirki po okoľici. Thermalpark Šírava ho realizoval spolu s občianskym združením Centrum služieb a vzdelávania Kaluža, nezávislou organizáciou Priatelia Zemplína a Mestským kultúrnym strediskom Michalovce. Išlo o fakultatívne výlety zamerané na spoznávanie dolného Zemplína. Najväčší záujem bol podľa Naščáka o tie pod názvom Popri schengenskej hranici.Na piatok 15. septembra je naplánované v rámci projektu aj extra podujatie - Po stopách filmu Čiara. Ten zachytáva nárast nervozity pri budovaní ostro stráženej hranice schengenského priestoru pred rokom 2007. Viac informácií nájdu záujemcovia na webovej stránke www.spacirki.sk.