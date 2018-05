Thiem ukončil Nadalovú sériu výhier, postúpil do semifinále v Madride

Rakúsky tenista Dominic Thiem . Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP



dvojhra - štvrťfinále:



Kevin Anderson (6-JAR) - Dušan Lajovič (Srb.) 7:6 (3), 3:6, 6:3



Dominic Thiem (5-Rak.) - Rafael Nadal (1-Šp.) 7:5, 6:3

Madrid 11. mája (TASR) - Juhoafrický tenista Kevin Anderson sa prebojoval do semifinále dvojhry na turnaji ATP v Madride. V piatkovom štvrťfinále si ako nasadená šestka poradil so Srbom Dušanom Lajovičom po boji v troch setoch 7:6 (3), 3:6 a 6:3.Nasadená jednotka Španiel Rafael Nadal prehral s päťkou podujatia Rakúšanom Dominicom Thiemom 5:7 a 3:6. Tridsaťjedenročný Nadal tak prišiel o skvelú rekordnú sériu v počte vyhratých setov za sebou na rovnakom povrchu. V predchádzajúcom súboji zdolal Argentínčana Diega Sebastiana Schwartzmana a pokoril tak rekord Američana Johna McEnroea, keď uspel na antuke už v 50 setoch v sérii. McEnroe v roku 1984 dokázal získať bez prerušenia 49 setov na koberci.V piatok však 24-ročný Rakúšan 16-násobného grandslamového šampióna pripravil nielen o sériu, ale na jeho domácom turnaji ho obral o šancu na šiesty titul. Thiem s Nadalom pred rokom prehral vo finále, teraz sa mu ale dokonale revanšoval. Zápas trval 1:56 hodiny a Thiem po ňom upravil vzájomnú bilanciu so súperom na 3:6. V boji o finále sa Rakúšan stretne s Andersonom.