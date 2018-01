THIRTY SECONDS TO MARS v Bratislave!

Koniec leta sa ponesie v znamení tejto skvelej skupiny. Ich koncert môžete zažiť v piatok 31. augusta na Zimnom štadióne O. Nepelu v Bratislave!

Kapela, ktorej živé vystúpenia sú považované za jedny z najlepších na svete! Thirty Seconds to Mars vznikli v roku 1998 v Kalifornii. Jej členmi sú Jared a Shannon Leto s Tomom Miličevićom. Hoci Jared v súvislosti s kapelou nespomína svoju hereckú kariéru, nemožno ju opomenúť, je totiž držiteľom Oscara! Získal ho v roku 2014 za vedľajšiu rolu vo filme Dallas Buyers Club. O dva roky neskôr zožal úspech v role Jokera vo filme Jednotka samovrahov. Muž mnohých účesov vraj randil s niekoľkými slávnymi kráskami, vrátane Cameron Diaz či Scarlett Johansson. Počas natáčania filmu o zavraždení Johna Lennona, kedy Leto pribral vyše 20 kíl, vraj randil s Lindsay Lohan a jeho partnerkou mala byť aj Katy Perry.

Hoci Jared je mimoriadne obľúbený a obsadzovaný herec, keď ide o Thirty Seconds to Mars, filmová kariéra ide bokom. A darí sa aj kapele! Už ich debutový album zaznamenal v roku 2002 veľký úspech. Svetová sláva prišla v roku 2005 s vydaním druhého štúdiového albumu s názvom A Beautiful Lie. Album This Is War, ktorý vyšiel o päť rokov neskôr, znamenal dramatickú zmenu štýlu, kapela sa začala pohrávať s experimentálnou hudbou. V roku 2013 vyšiel album Love, Lust, Faith and Dreams a kritici ho opäť hodnotili veľmi pozitívne. Kapela predala celosvetovo vyše 15 miliónov nosičov!

Thirty Seconds to Mars pravidelne vypredávajú koncerty a lákajú návštevníkov na festivaly po celom svete. Kapela je obľúbená pre svoje energické živé vystúpenia aj pre odvážny mix rôznych žánrov. Hudobní kritici ich prirovnávajú k Floydom, The Cure, ale aj U2. Okrem mnohých hudobných ocenení získali aj zápis v Guinnessovej knihe rekordov za najdlhšie trvajúcu koncertnú šnúru, keď počas dvoch rokov odohrali 309 koncertov! Počas tohto obdobia vystúpili v 60 krajinách na šiestich kontinentoch. A konečne zavítajú aj na Slovensko!

THIRTY SECONDS TO MARS

PIATOK, 31. AUGUST 2018 / Zimný štadión O. Nepelu (Bratislava)

Vstupenky sú dostupné na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal

od piatku 2. februára 09:00 hod.