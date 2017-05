Thomas Puskailer zverejnil skladbu Čakám na zázrak aj s videom

K piesni je už aj videoklip

BRATISLAVA 11. mája - Slovenský spevák holandského pôvodu Thomas Puskailer zverejnil skladbu Čakám na zázrak. Ide o interpretovu prvú pieseň v slovenčine. O text sa postaral Martin Sarvaš."Pôvodná skladba sa volala Waiting, a to je v preklade čakať. Slovenský text mi napísal skvelý Martin Sarvaš a je o tom, že ak čakáme v živote na zázrak, mali by sme si uvedomiť, že príde až vtedy, ak sami na sebe zapracujeme. S Martinom Sarvašom sa mi pracuje výborne, vždy vie presne nájsť tie správne slová, ktoré sa k mojej hudbe hodia," uviedol spevák.Pieseň produkoval Luboš Brtáň, ktorý v nej hrá aj na gitare a klávesoch. O perkusie sa postaral David Juraj Raši, o basgitaru Tamás Belicza. Mix a mastering mal na starosti Jozef "Caco" Matejka. "S Lubošom Brtáňom sme spolupracovali po prvý raz a hneď sme si výborne sadli. Spoločne sme našli ten správny zvuk. Mám veľkú radosť z toho, s akými výbornými hudobníkmi som pracoval. Po celý čas z nich sršala dobrá energia," povedal 36-ročný spevák.Fanúšikovia a fanúšičky si k piesni Čakám na zázrak môžu pozrieť aj videoklip, v ktorom sa predstavil aj samotný interpret. Autorom námetu je Jakub Chochula, o réžiu sa postaral Valentín Kozaňák."Klip sme nakrúcali v niekoľkých lokalitách v Nitre, hlavne však v historickom centre mesta. Nitra má príjemnú atmosféru typického slovenského mesta, nie je malá, ale ani príliš veľká, preto sme sa rozhodli nakrúcať práve tu. Hlavnou myšlienkou klipu je chuť pomáhať druhým a snažiť sa rozjasňovať ich dni, hoci aj len malým úsmevom. Všetci sme rovnakí, nezáleží na tom, kto má aké povolanie, či kto je verejne známy. Pomáhať by sme si mali všetci. A tiež sa viac usmievať. Slovákom úsmev na tvárach akosi chýba. Čakanie na svoj zázrak si môžeme spríjemniť, netreba sa nikam ponáhľať a mračiť sa, všetko má svoj čas a s úsmevom je život krajší. Som jeden z vás - normálny chalan od vedľa. Preto aj v klipe účinkujú nie herci, ale obyčajní a zaujímaví ľudia, akých možno stretnúť kedykoľvek na ulici," vyjadril sa Puskailer.Spevák predstaví skladbu aj na Po Slovensk(i)y Tour, ktoré odštartuje 12. mája v Bratislave. V rámci koncertnej šnúry navštívi do 1. júla aj Kremnicu, Bardejovské Kúpele, Michalovce, Trebišov, Košice, Prievidzu, Dunajskú Stredu, Šaľu, Nitru a Bojnice. Počas vystúpení ho bude sprevádzať spomínaný Luboš Brtáň. Spevák predstaví okrem vlastných slovenských skladieb tiež slovenské verzie hitov zahraničných interpretov ako Justin Bieber, Sting či Enrique Iglesias.sa do povedomia verejnosti dostal v prvej sezóne súťaže Česko Slovenská SuperStar. Na jeho debutovom albume Make Believe (2012) sa podieľal aj producent Joe Dworniak, s ktorým spolupracovali Duran Duran či Paul McCartney. Vlani vydal druhú štúdiovku Live For the Moment. Venuje sa tiež herectvu či modelingu.Informácie pochádzajú od Nory Krchňákovej z agentúry Propaganda House a z archívu agentúry SITA.