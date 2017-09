Thyssenkrupp a Tata Steel sa dohodli na spojení aktivít v Európe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Essen 20. septembra (TASR) - Nemecký priemyselný gigant Thyssenkrupp sa dohodol s konkurenčnou indickou spoločnosťou Tata Steel, že spoja svoje európske oceliarske aktivity. Vznikne tak druhý najväčší producent ocele v Európe. Oznámil to dnes nemecký koncern.Nový subjekt bude mať približne 48.000 zamestnancov v 34 závodoch a tržby zhruba vo výške 15 miliárd eur, uviedol dnes Thyssenkrupp vo svojom vyhlásení. Koncern pripustil, že zlúčenie by mohlo viesť k strate až 2000 pracovných miest.Podľa memoranda o porozumení budú mať oba koncerny 50-% podiel v spoločnom podniku, ktorý budú riadiť prostredníctvom holdingovej spoločnosti so sídlom v Holandsku.Dohodu musí ešte schváliť dozorná rada nemeckej firmy. Očakáva sa, že k podpísaniu zmluvy by mohlo dôjsť začiatkom roka 2018.Natarajan Chandrasekaran, predseda predstavenstva Tata Steel, privítal dohodu a vyhlásil, že obe spoločnosti zdieľajú "podobnú kultúru a hodnoty".Dodal, že nové partnerstvo je významnou príležitosťou pre oba koncerny, ktoré sa teraz zamerajú na budovanie silného európskeho oceliarskeho podniku.