Na snímke predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Trnava 4. novembra (TASR) – Nezávislý kandidát na predsedu Trnavského samosprávneho kraja, súčasný predseda Tibor Mikuš čaká na výsledky volieb v úzkom rodinnom kruhu v centre Trnavy. K voľbám sa rozhodol vyjadriť až po zverejnení výsledkov okolo polnoci. V prípade zvolenia by pôsobil vo funkcii už štvrté volebné obdobie.povedal pre TASR. Pred štyrmi rokmi čakanie na výsledky spestrilo stretnutie so spolužiakmi zo strednej školy, avšak aj to skončilo pred tým, ako začal štatistický úrad so zverejňovaním prvých výsledkovMikuš vo volebnej kampani stavil na kontinuitu. Jeho prioritou je pokračovať v rekonštrukcii ciest, v znižovaní investičného dlhu a modernizácii budov. Podľa neho je TTSK silný ekonomicky i ľudským potenciálom, je presvedčený, že región nastúpenú cestu potrebuje a je ochotný dať mu všetky svoje pracovné sily. Ako nezávislý mal podporu Smeru-SD a SNS.