Tieto knižné novinky nájdete na slovenskom trhu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Bratislava 4. júna (TASR) – Nové tituly zo žánrov historického románu, trileru, rozhovorov, architektúry aj umenia pribudli v uplynulom týždni na pultoch slovenských knižných obchodov.Ján Štrasser prichádza s ďalšou knihou rozhovorov, má názov Žiť svoju báseň a Štrasser v nej spovedá Ivana Štrpku. Začína od jeho detstva, literárnych začiatkov v časopise Mladá tvorba a vzniku dnes už legendárnej básnickej skupiny Osamelí bežci až do dnešných dní. Dôležitou súčasťou dialógov sú jeho názory na poéziu, na vlastnú kreativitu a na literatúru i kultúru, na dobu, v ktorej žijeme.Architektúru slovenských miest mapuje Ročenka slovenskej architektúry 2016/2017, ktorú vydal kolektív autorov pod vedením Henriety Moravčíkovej. Oddelenie architektúry SAV pokračuje v skúmaní a prezentovaní toho najlepšieho, čo sa na Slovensku postavilo za uplynulé dva roky. Ambíciou autorského tímu však nie je len vyzdvihnúť najpozoruhodnejšie architektonické diela uplynulých dvoch rokov, ale aj reflektovať najdôležitejšie témy domácej architektonickej scény.Pod názvom Kráľovná rebelka z pera americkej autorky Michelle Moran je historický román, situovaný do Indie v polovici 19. storočia. Ponúka hrdinský príbeh vodkyne indickej armády, inšpirovaný skutočnými historickými udalosťami v boji proti britskému vojsku. Kráľovná Lakšmí Báí je za svoje činy z obdobia kolonizácie Indie dodnes považovaná za národnú hrdinku.S psychologickým trilerom Biele telá prichádza britská autorky Jane Robinsová. Felix a Tilda pôsobia ako dokonalý pár. Callie však s hrôzou pozoruje, ako jej sestra Tilda pod vplyvom dominantného Felixa chradne. Rozhodne sa to zmeniť a pridá sa do internetovej skupiny pre obete domáceho násilia.Dramatik a spisovateľ pakistansko-britského pôvodu Hanif Kureishi prichádza s novinkou Vôbec nič. Hlavnou postavou je slávny filmár, osemdesiatnik Waldo, ktorý je vo svojom londýnskom byte ako vo väzení. Medzi štyrmi stenami ho drží vek a zlý zdravotný stav. Frustrovaného chradnúceho muža opatruje jeho krásna – a mladšia – manželka Zee. Waldo však nadobudne podozrenie, že Zee ho podvádza a je rozhodnutý to odhaliť.Odpoveď na otázku, kým bol Raffael Santi, ponúka publikácia Všestranný Raffael v 13 kapitolách prostredníctvom jeho celoživotného diela. Výpravná monografia prináša kompletnú zbierku Raffaelových slávnych diel, všetky jeho maliarske práce, kresby a dokumenty, ale aj plastiky, architektonické diela a úžitkové umenie. Vychádza v edícii Luxusná knižnica v náklade 250 očíslovaných výtlačkov.