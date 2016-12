Tieto Vianoce budú pre Britov drahšie

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 24. decembra (TASR) - Rozhodnutie Britov opustiť Európsku úniu a k tomu rast cien komodít zvýšili v tejto vianočnej sezóne tlak na britské peňaženky. Bežná britská domácnosť zvykne v decembri minúť navyše okolo 500 libier (586,32 eura), prudký pokles kurzu libry po júnovom referende o odchode krajiny z EÚ však viedol k rastu cien, od známeho vianočného pudingu cez vianočné kolekcie, oblečenie až po technologické produkty.Firmám sa totiž podľa denníka The Guardian zvýšili náklady na dovoz surovín. Celkové náklady výrobcov vzrástli tento rok v porovnaní s rokom 2015 približne o 13 %. To je najvýraznejší medziročný rast za posledných päť rokov. Časť z týchto nákladov výrobcovia už presunuli na zákazníkov a odborníci upozorňujú, že v budúcom roku sa Briti musia pripraviť na ešte výraznejšie zdražovanie.V dôsledku silnej konkurencie sa dovozcovia a maloobchody zatiaľ snažia rast cien držať na prijateľnej úrovni a časť zvýšených nákladov premietať do nižších marží, na budúci rok ale Briti podľa analýzy The Guardian pocítia infláciu výraznejšie.Nie všetko však v obchodoch zdraželo. Podľa oficiálnych údajov sú niektoré potraviny v porovnaní s minulým rokom lacnejšie, čo je dôsledok cenovej vojny medzi supermarketmi, ako aj tlaku diskontných reťazcov ako Lidl a Aldi. Spokojní môžu byť aj tí, ktorí si radi na Vianoce niečo vypijú - ceny vína, piva a liehovín sú oproti roku 2015 o niečo nižšie. Výnimkou je whisky, kde sa cena mierne zvýšila.Spotrebitelia by si ale podľa analytikov mali dávať pozor na skrytú infláciu. S cieľom príliš nepodráždiť zákazníkov cenou totiž niektorí výrobcovia znižujú hmotnosť svojich výrobkov, pričom cenu ponechajú nezmenenú. Inými slovami, ľudia platia rovnako, ale za menej, čo je fenomén známy ako "shrinkflation". Známym príkladom je tyčinka Toblerone, kde výrobca Mondelez International zväčšil medzery medzi čokoládovými ihlanmi. K podobnému riešeniu problému pristúpila aj firma Mars, ktorá takto o 15 % znížila hmotnosť vreciek svojich čokoládových bonbónov Maltesers.Z vianočných produktov sa výrazne zvýšila cena tradičného vianočného pudingu, ktorá v porovnaní s decembrom 2015 vzrástla o vyše pätinu. Vzrástla aj cena umelých vianočných stromčekov, oblečenia či bravčového mäsa.V dôsledku zmenšovania hmotnosti pri rovnakej cene sa fakticky zvyšujú ceny cukroviniek a ceny vzrástli aj v prípade laptopov či tabletov, keďže aj technologické firmy sa prispôsobujú klesajúcemu kurzu libry. Medzi drahšie produkty sa tak zaradili aj iPady od americkej spoločnosti Apple, ktoré patria v Británii k najviac preferovaným vianočným darčekom.