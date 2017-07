Tieto výhody poskytujú firmy svojim zamestnancom najčastejšie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. júla (TASR) - Flexibilná pracovná doba či príspevky na vzdelávanie. Toto sú najčastejšie výhody, ktoré poskytujú firmy svojim zamestnancom. Ukázal to prieskum personálnej agentúry Grafton Slovakia na vzorke 1611 kandidátov a 500 opýtaných spoločností.Firemná kultúra do veľkej miery vplýva na spokojnosť a výkon zamestnancov. Rozdiel v produktivite medzi šťastnými a nešťastnými zamestnancami dosahuje viac ako jednu pätinu. Prieskum však ukázal, že menej ako polovica slovenských firiem považuje atmosféru na pracovisku a firemnú kultúru za dôležitú.Šťastní pracovníci sú pritom o 12 % produktívnejší ako nespokojní, ktorých produktivita je o 10 % slabšia ako priemer. Štúdia Columbia University zase ukázala, že fluktuácia pracovníkov spoločností s firemnou kultúrou dosahuje 13,9 %, v porovnaní so spoločnosťami bez firemnej kultúry, kde percento fluktuácie dosahuje až 48,4 %.Dôležitosť firemnej kultúry pritom rastie nielen s nedostatkom kandidátov na pracovnom trhu, ale aj s tým, ako sa hlavným zdrojom pracovnej sily stáva tzv. generácia Y. Tá totiž uprednostňuje zaujímavé úlohy, benefity a príjemnú atmosféru na pracovisku pred finančnou kompenzáciou.skonštatovala marketingová manažérka Grafton Recruitment Jitka Součková. Podľa nej platí, že zamestnanci, ktorých hlavnú motiváciu v práci nepredstavujú peniaze, sú spokojnejší, výkonnejší, kreatívnejší, majú lepšie predpoklady pre ďalší rast a menej často odchádzajú inam.Firmám sa preto oplatí na takýchto pracovníkov sústrediť a vyjsť im z hľadiska firemnej kultúry maximálne v ústrety. Zamestnancom sa lepšie pracuje, ak majú od zamestnávateľa rôzne výhody.Rebríček benefitov pre zamestnancov vedie flexibilná pracovná doba, nápoje na pracovisku zadarmo, teambuildingy či príspevky na vzdelávanie. Uzatvára ho možnosť využívať automobil na súkromné účely či preplatenie krátkodobej PN.dodal manažér spoločnosti Grafton Slovakia Miroslav Garaj.