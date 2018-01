Tillerson navštívil americkú ambasádu v Londýne, Trump ju skritizoval

Tillerson (vpravo) navštívil 12-poschodovú sklenenú kocku v juhozápadnej časti Londýna, ktorú mal Trump podľa očakávania otvoriť na budúci mesiac spolu s americkým veľvyslancom Woodym Johnsonom. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson navštívil v pondelok nové veľvyslanectvo USA v Londýne. Urobil tak po tom, čo prezident Donald Trump vyhlásil, že plánovanú návštevu Británie zrušil, lebo sa mu budova nepáči a podľa neho to bola z finančného hľadiskaInformovala o tom tlačová agentúra DPA.Tillerson navštívil 12-poschodovú sklenenú kocku v juhozápadnej časti Londýna, ktorú mal Trump podľa očakávania otvoriť na budúci mesiac spolu s americkým veľvyslancom Woodym Johnsonom. Okrem ozbrojenej stráže sa v areáli energeticky efektívnej ambasády nachádza aj vodná priekopa a záhrady.Šéf americkej diplomacie má v pondelok neskôr naplánované rozhovory s britským ministrom zahraničných vecí Borisom Johnsonom o Severnej Kórei, Iráne, Sýrii a ďalších bezpečnostných záležitostiach.Trump tento mesiac už skôr oznámil, že zrušil návštevu Londýna, ktorá sa zhodovala s termínom otvorenia veľvyslanectva 26. februára, pričom sa proti nemu plánovali v Londýne masové protesty.Šéf Bieleho domu obvinil administratívu prezidenta Baracka Obamu z toho, žeV skutočnosti rozhodnutie postaviť nové veľvyslanectvo urobila administratíva prezidenta Georgea W. Busha, a to z obáv o bezpečnosť po teroristických útokoch na USA z 11. septembra 2001.Avšak kritici uviedli, že skutočným dôvodom, prečo Trump zrušil cestu do Británie, bol silný odpor voči nemu v ostrovnej európskej krajine.Johnson ešte pred Tillersonovou návštevou napísal článok pre britské noviny Sunday Telegraph, v ktorom obvinil britskú opozičnú Labouristickú stranu z bičovania protitrumpovských nálad v Británii, čo však podľa neho môžeTrumpova návštevaupozornil Johnson v článku.