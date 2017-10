Tillerson: Oslobodenie sýrskej Rakky je míľnikom

Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson v piatok zablahoželal sýrskemu ľudu a Sýrskym demokratickým silám (SDF), podporovaným Spojenými štátmi, k oslobodeniu mesta Rakka od extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).Tillerson vo vyhlásení uviedol, že Spojené štáty sú hrdé na to, že stoja na čele 73-člennej celosvetovej koalície v boji proti IS.Minister dodal, že táto koalícia je svedkom toho, ako. Avšak varoval:Šéf americkej diplomacie vyhlásil, žePád Rakky, ktorá bola faktickým hlavným mestom samozvaného kalifátu IS,povedal Tillerson.SDF v piatok oficiálne oznámili víťazstvo nad džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS) v Rakke.V Rakke sa už nenachádzajú nijakí islamistickí extrémisti, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na predstaviteľov Kurdmi vedených síl. Tí súčasne oficiálne odovzdali správu nad mestom do rúk rady zloženej z miestnych úradníkov a kmeňových vodcov.Tlačová konferencia, na ktorej v piatok oznámili oslobodenie mesta od IS, sa konala na mestskom štadióne. Ten donedávna slúžil islamistom ako sklad zbraní a väzenie, kde zadržiavali a mučili svojich odporcov.Veliteľ SDF Talál Silú, stojaci v pozadí zničených budov, vyzval všetky štáty sveta, humanitárne organizácie a všetky sily presadzujúce mier, aby pomáhali pri rekonštrukcii Rakky i dedín v jej okolí a prispeli tak k "odstráneniu jaziev, ktoré tam zanechal Islamský štát".