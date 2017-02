Tillerson rokoval s Lavrovom. Bloomberg označil schôdzku za trápnu

Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bonn 16. februára (TASR) - Nový šéf americkej diplomacie Rex Tillerson potvrdil dnes ochotu prezidenta USA Donalda Trumpa vyriešiť problémy vo vzťahoch s Moskvou. Uviedol to dnes šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov, ktorý s Tillersonom po prvý raz rokoval v nemeckom Bonne. Agentúra Bloomberg však označila schôdzku za trápnu.povedal Lavrov. Tillerson však podľa neho potvrdil ochotu Trumpa prekonať toto obdobie. O sankciách voči Rusku sa na schôdzke nehovorilo, dodal šéf ruskej diplomacie, ktorého citovala agentúra TASS.Ako informovala agentúra AP, Tillerson po schôdzke s Lavrovom vyhlásil, že Rusko musí dodržiavať minské dohody z roku 2015, ktorých cieľom je ukončenie konfliktu na Ukrajine. Zároveň však dodal, že Spojené štáty budú hľadať s Ruskom spôsoby praktickej spolupráce,Agentúra Bloomberg konštatovala, že stretnutie oboch šéfov diplomacií bolo trápne. Podľa nej protokol predpisuje, aby si dvojica podala ruky, vymenila známe frázy pred cvakajúcimi fotoaparátmi a možno aj odpovedala na otázky novinárov predtým, než začne rozhovor za zatvorenými dverami.Úvodné slovo mal Sergej Lavrov. Okrem iného povedal:Lavrov odpovedal aj na otázku jedného z prítomných novinárov, či je Moskva znepokojenávo Washingtone (ohľadne demisie poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna pre jeho kontakty s ruskou vládou) a či to ovplyvní rusko-americké vzťahy.odpovedal Lavrov.A potom už veci nabrali iný smer, píše Bloomberg. Keď začal hovoriť Tillerson, novinári dostali signál, aby opustili miestnosť. Táto epizóda Lavrova nahnevala a otvorene sa pýtal, prečo americkí poradcovia vypudili ruských a amerických novinárov z miestnosti bez toho, aby si mohli vypočuť zvyšok Tillersonovej úvodnej reči.Podľa agentúry TASS stihol Tillerson povedať len, potom ho jeho poradcovia prerušili a požiadali novinárov, aby opustili priestory.Prvá schôdzka medzi Lavrovom a Tillersonom sa konala v rámci dvojdňového stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín skupiny G20 v Bonne, ktoré sa začalo dnes.Schôdzka ministrov zahraničných vecí krajín skupiny G20 v bývalom nemeckom hlavnom meste Bonn je tiež miestom debutového vystúpenia nového šéfa americkej diplomacie Rexa Tillersona, ktorý na tomto dvojdňovom rokovaní vedie delegáciu vlády prezidenta Donalda Trumpa.Stretnutie v budove, ktorá bola v minulosti sídlom nemeckého parlamentu, hostí ďalší nováčik medzi najvyššími diplomatmi krajín G20 - nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel, napísala v komentári agentúra DPA.Šéfovia diplomacií sa budú venovať širokej škále problémov, hlavným zameraním sú však otázky globálneho rozvoja. Ministri by mali hovoriť o Rusku, Sýrii, Severnej Kórei, Blízkom východe, Mexiku, Iráne či východnej Ukrajine, ale aj o klimatických zmenách a terorizme.Bonn bude tiež miestom, kde dôjde k prvému bilaterálnemu rokovaniu ministrov zahraničných vecí USA a Ruska po tom, ako sa stal Trump v januári americkým prezidentom.Stretnutie ministrov zahraničných vecí krajín G20 sa považuje za jednu z troch vrcholných schôdzok, ktoré sa konajú tento týždeň v Európe. Očakáva sa, že jej účastníci vyzvú Tillersona, aby im objasnil aktuálne postoje Trumpovej vlády.Okrem rokovania šéfov diplomacií G20 v Bonne zasadajú dnes druhým dňom v Bruseli ministri obrany členských štátov Severoatlantickej aliancie. V piatok sa navyše v Mníchove koná výročná bezpečnostná konferencia, na ktorej viceprezident USA Mike Pence predstaví svetu aktualizovanú bezpečnostnú agendu Bieleho domu.