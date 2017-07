Tillerson: Rusko musí podniknúť kroky k upokojeniu situácie v Donbase

Na snímke vľavo americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson a vpravo ukrajinský prezident Petro Porošenko počas stretnutia v Kyjeve 9. júla 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 9. júla (TASR) - Rusko musí podniknúť prvé kroky smerom k deeskalácií konfliktu na východe Ukrajiny. Počas návštevy Kyjeva to dnes povedal šéf americkej diplomacie Rex Tillerson, ktorého citovala agentúra AP.povedal Tillerson počas spoločnej tlačovej konferencie s ukrajinským prezidentom Petrom Porošenkom.Podľa amerického ministra by Moskva mala využiť svoj vplyv na separatistov na východe Ukrajiny a donútiť ich k tomu, aby sa vrátili k úplnému dodržiavaniu prímeria, prestali zastrašovať a útočiť na zahraničných pozorovateľov a aby stiahli ťažké zbrane za dohodnutú líniu.Hlavným cieľom USA je podľa Tillersona. Iba tak bude možné zlepšiť aj vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom, zdôraznil minister.vyhlásil Tillerson.Jeho ostré vyjadrenia podľa agentúry AP zjavne uspokojili ukrajinského prezidenta Porošenka, ktorý poďakoval Spojeným štátom za podporu Ukrajiny. Ocenil pritom to, že Tillerson pricestoval do Kyjeva krátko po skončení summitu G20 v Hamburgu, kde došlo aj ku schôdzke amerického prezidenta Donalda Trumpa so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom.Porošenko vyzdvihol aj skutočnosť, že Tillerson tento týždeň vymenoval za osobitného predstaviteľa pre Ukrajinu bývalého veľvyslanca USA pri NATO Kurta Volkera, ktorý zaujíma tvrdé postoje voči Moskve.Rusko dlhodobo popiera, že by bolo aktívne zapojené do konfliktu v Donbase a tvrdí, že mier tam zavládne len vtedy, keď Ukrajina poskytne regiónu väčšiu autonómiu. Kyjev zase podmieňuje akékoľvek politické reformy ukončením násilia na východe Ukrajiny, ktoré si vyžiadalo už približne 10.000 obetí.