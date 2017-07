Tillerson: Trump s Putinom sa dohodli na prímerí na juhozápade Sýrie

Rex Tillerson, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 7. júl (TASR) - Americký prezident Donald Trump dnes so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom dosiahol dohodu o prímerí na juhozápade Sýrie. Prímerie, na ktorom má participovať aj Jordánsko, má začať platiť už v nedeľu. Po dnešnej schôdzke oboch lídrov na summite G20 to v Hamburgu oznámil americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson, citovala ho agentúra DPA.Tillerson zároveň informoval, že Trump schôdzku s Putinom otvoril témou ruského zasahovania do amerických vlaňajších prezidentských volieb. Minister podľa agentúry AP dodal, že Putin v priebehu viac ako dvojhodinovej bilaterálnej schôdzky akúkoľvek účasť na zasahovaní poprel. Americký prezident sa podľa Tillersona v súvislosti s touto otázkou "" na to, "" a odraziť od niečoho, čo by momentálne mohlo byť neriešiteľným rozporom.Schôdzka Putina a Trumpa za účasti šéfa ruskej diplomacie Sergeja Lavrova a amerického ministra zahraničných vecí Rexa Tillersona sa začala za zatvorenými dverami o 16.09 h SELČ v Kongresovom centre v salóniku číslo 14 a trvala vyše dve hodiny.Prezidenti si pred rokovaniami podali ruky, vyjadrili radosť zo zoznámenia a nádejali sa, že schôdzka prinesie pozitívne výsledky. Po prvý raz sa prezidenti osobne stretli už niekoľko hodín pred rokovaniami, a to v úvode summitu G20.