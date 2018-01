Tillerson: USA pracujú s európskymi partnermi na dohode s Iránom

Na archívnej snímke Rex Tillesron Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 22. januára (TASR) - Spojené štáty spolupracujú s troma európskymi krajinami, pokiaľ ide o požadovanú "opravu" jadrovej dohody s Iránom, obavy z iránskych raketových programov a iné otázky týkajúce sa islamskej republiky. Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson to povedal podľa agentúry AP v pondelok pred novinármi v Londýne, kde sa predtým stretol s britským rezortným partnerom Borisom Johnsonom.uviedol Tillerson. Narážal pritom na trojicu európskych mocností, ktoré sú popri USA, Číne a Rusku stranami jadrovej dohody s Iránom, teda Britániu, Francúzsko a Nemecko. Táto dohoda z roku 2015 sa však netýka iránskych raketových programov.Washington a partnerské krajiny podľa Tillersona prediskutujú v rámci "pracovnej skupiny", akým spôsobom pristupovať k Iránu, aby bolo možné rozptýliť ich obavy. Riešením by podľa neho mohol byťUvedená pracovná skupina by mohla zasadnúť už na budúci týždeň, dodal americký minister.Viceprezident USA Mike Pence v pondelok počas vystúpenia na pôde izraelského parlamentu vyhlásil, že jadrová dohoda s Iránom je "katastrofou" a v prípade, že nebude "opravená", Washington už nabudúce nevydá osvedčenie o plnení záväzkov Iránu.Americký prezident Donald Trump predĺžil tento mesiac dočasné neuplatňovanie amerických sankcií voči Iránu, čím historickú jadrovú dohodu z roku 2015 ponechal v platnosti ešte najmenej niekoľko mesiacov. Varoval však, že zo strany USA ide o tretie a zároveň posledné predĺženie, ak nedôjde k vykonaniu zmien v uvedenej dohode.