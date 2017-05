Tillerson:USA preberajú za únik informácií z vyšetrovania zodpovednosť

Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson dnes uviedol, že vláda Spojených štátov preberá plnú zodpovednosť za únik informácií z vyšetrovania pondelňajšieho samovražedného bombového útoku v Manchestri, ktoré sa objavili v amerických médiách. Informovala o tom agentúra DPA.Po dnešnom stretnutí s britským rezortným partnerom Borisom Johnsonom v Londýne Tillerson povedal, že zverejnenie dôverných materiálov vrátane fotografií z miesta samovražedného útoku denníkom New York Times administratívu prezidenta Trumpa mrzí a Spojené štáty zaň preberajú ". Zároveň však dodal, že vzťahy medzi USA a Britániou musia aj napriek tomuto incidentu zostať aj naďalej pevné." povedal dnes v Londýne Tillerson.Šéf britskej diplomacie Boris Johnson uviedol, že so svojím americkým náprotivkom okrem iného rokoval aj o Severnej Kórei, Iráne, Sýrii a iných zahraničnopolitických otázkach. Vyzdvihol "medzi Britániou a USA v celom rade oblastí vrátane výmeny spravodajských informácií.Británia dnes obnovila výmenu spravodajských informácií so Spojenými štátmi, ktorú nakrátko pozastavila práve z dôvodu úniku informácií z vyšetrovania bombového útoku v Manchestri.Útok v Manchestri, ktorý pravdepodobne spáchal 22-ročný islamista Salman Abedi, si vyžiadal 22 obetí na životoch vrátane detí a tínedžerov. Zranenia podľa najnovších, dnes zverejnených údajov ministerstva zdravotníctva utrpelo 116 ľudí, z ktorých je stále 66 hospitalizovaných v ôsmich nemocniciach; stav 23 si z nich si vyžaduje intenzívnu starostlivosť.Osem mužov vo veku 18-38 rokov sa po útoku nachádza vo väzbe pre podozrenie z trestných činov súvisiacich s terorizmom.