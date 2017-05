Tillerson: USA sa ešte nerozhodli o politike v oblasti zmeny klímy

Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Fairbanks, Aljaška 12. mája (TASR) - Členské krajiny Arktickej rady na svojom štvrtkovom zasadnutí v meste Fairbanks na Aljaške zopakovali výzvy na globálnu akciu, ktorá by riešila otepľovanie klímy. Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson, ktorého krajina predsedala rade uplynulé dva roky, tam povedal, že Spojené štáty sa nebudú ponáhľať s rozhodnutím o svojej politike v oblasti zmeny klímy. Súčasne odovzdal predsedníctvo Arktickej rady Fínsku.Ministri zahraničných vecí Arktickej rady na zasadnutí schválili dokument, ktorý poukazuje na potrebu globálnych opatrení na znížení emisií skleníkových plynov s dlhou životnosťou i krátkodobého znečistenia ovzdušia.Podľa slov šéfa americkej diplomacie Spojené štáty oceňujú, že ostatné krajiny majú dôležité názory a budú potrebovať čas na pochopenie ich obáv. Nebudú sa však ponáhľať so svojím rozhodnutím o politike Spojených štátov v oblasti zmeny klímy.Členmi Arktickej rady sú Dánsko, Fínsko, Island, Kanada, Nórsko, Rusko, Švédsko a USA. Je to poradný orgán, jej rozhodnutia musia byť jednomyseľné.Arktída sa otepľuje dvojnásobným tempom ako zvyšok planéty. Jej nárast priemerných teplôt o 3,5 stupňa Celzia od začiatku 20. storočia vedie k rapídnemu úbytku ľadu. Podľa vedcov by región Severného pólu mohol byť v lete bez ľadu už v roku 2030.Na začiatku amerického predsedníctva Arktickej rady, keď bol prezidentom USA Barack Obama, Spojené štáty označili zmenu klímy v Arktíde za svoju čelnú prioritu. Avšak nová americká administratíva prejavila voči vedeckým záverom z oblasti zmeny klímy nedôveru a stretnutie na Aljaške preto bolo považované za akýsi indikátor zmeny ich politiky.Prezident USA Donald Trump označil zmenu klímy zaa údajne zvažuje odstúpenie krajiny od parížskej klimatickej dohody z roku 2015, ktorá má za cieľ obmedziť emisie skleníkových plynov a spomaliť zmenu klímy. Tillerson vo štvrtok povedal, že USA sa ešte nerozhodli, či zostanú signatármi dohody.citovali ho svetové agentúry.Veľkým jablkom sváru je ťažba ropy v americkej časti Arktídy. Obama ťažbu v citlivých oblastiach zväčša zakázal, ale Trump ju chce opäť povoliť. Topenie sa ľadovcov by mohlo umožniť nové využívanie surovín ako sú vzácne rudy, o ktorých sa predpokladá, že ležia pod arktickým ľadom. Arktické letá bez ľadu by tiež vytvorili príležitosť na nové medzinárodné lodné cesty.Osemčlenná Arktická rada bola založená v roku 1996 ako fórum na podporu vzájomnej spolupráce a koordinácie medzi arktickými štátmi, osobitne s cieľom udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia.