Tillerson v reakcii na správy NBC: Odchod z funkcie som nezvažoval

Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson

Washington 4. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson dnes vyhlásil, že nikdy nezvažoval odchod zo svojej funkcie. Zazároveň označil správy tvrdiace opak, ktoré sa dnes objavili v televízii NBC News.Televízia dnes totiž informovala, že tento bývalý šéf ropného a plynárenského koncernu Exxon Mobil počas uplynulého leta takmer podal demisiu. Stať sa tak malo pre údajné stupňujúce sa napätie vo vzťahoch medzi ním a Bielym domom.K sporom malo podľa NBC News dôjsť po kontroverznom júlovom prejave prezidenta Donalda Trumpa adresovanom Americkým skautom (Boy Scouts of America) - organizácii, ktorej v minulosti šéfoval práve Tillerson. NBC News zároveň uviedla, že Tillerson ešte niekoľko dní pred týmto prejavom označil Trumpa zaVyjadriť sa tak mal po júlovom stretnutí národnobezpečnostného tímu a členov americkej vlády v Pentagóne.Televízia sa vo svojej správe odvolávala na vyjadrenia troch činiteľov dôverne oboznámených so záležitosťou, ktorí si neželali byť menovaní. Tí tvrdili, že viceprezident Mike Pence šéfovi diplomacie radil ohľadne toho, akým spôsobom by mal vzniknuté napätie medzi ním a Trumpom zmierniť. Spolu s ďalšími vysokopostavenými predstaviteľmi administratívy ho údajne tiež vyzýval, aby vo svojej funkcii ostal prinajmenšom do konca kalendárneho roka.Samotný Tillerson dnes v reakcii označil správu NBC za. Obvinenie z použitia slovavšak priamo nepoprel, informovala agentúra AP. Dodal ale, že takýmito "nepodstatnými nezmyslami" sa nezaoberá a nebude sa podieľať na "tejto snahe rozdeliť" vládu.uviedol Tillerson. Obvinenie zo strany NBC News vzápätí poprel aj samotný Pence.Len niekoľko minút pred Tillersonovým vyhlásením, ktoré odznelo na pôde amerického ministerstva zahraničných vecí, sa k celej kauze vyjadril aj samotný prezident USA Donald Trump.napísal americký prezident na sociálnej sieti Twitter. V ďalšom príspevku zase uviedol, že správu NBC News už celkom vyvrátili Tillerson aj Pence a televízia, ktorá takétopublikovala, by sa teraz podľa jeho slov "mala Amerike ospravedlniť".