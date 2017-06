Tillerson vyzval arabské krajiny, aby s Katarom vyjednávali

Rex Tillerson, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 28. júna (TASR) - Spojené štáty vyzvali Saudskú Arábiu a ďalšie arabské krajiny, aby boli "otvorené vyjednávaniu" s Katarom v čase veľkého diplomatického sporu medzi týmito susednými štátmi, informovala dnes agentúra AP.Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson sa v utorok stretol so zástupcami vysokých predstaviteľov vlád Kuvajtu i Kataru.Kuvajt sa pokúša sprostredkovať komunikáciu medzi Katarom a arabskými krajinami, ktoré voči nemu uplatňujú ekonomické sankcie.Tillerson sa so zástupcom Kuvajtu zhodli na tom, že všetky zainteresované strany "sa musia ovládať", aby mohlo dôjsť k produktívnemu diplomatickému rozhovoru, uviedla jeho hovorkyňa Heather Nauertová.Saudskoarabský minister zahraničných vecí Ádil Džubajr pritom v utorok vo Washingtone pred novinármi vyhlásil, že vyjednávanie nie je potrebné a iba Katar sa musí rozhodnúť či bude alebo nebude súhlasiť so zoznamom požiadaviek.Saudská Arábia, Egypt, Bahrajn a Spojené arabské emiráty (SAE) prerušili 5. júna diplomatické styky s Katarom a zaviedli bojkot voči svojmu malému, no bohatému susedovi. Dauhu obviňujú okrem iného z podpory teroristických organizácií. K ich požiadavkám patrí do desiatich dní obmedziť vzťahy s Iránom, vypovedať z krajiny tureckých vojakov či zatvoriť televíziu al-Džazíra.