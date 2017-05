Tillerson vyzval Rúháního, aby prestal podporovať teroristov

Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rijád 21. mája (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson vyzval opätovne zvoleného iránskeho prezidenta Hasana Rúháního, aby úplne zastavil financovanie a iné podporovanie teroristických skupín zo strany Teheránu. Vyjadril zároveň nádej, že Irán prestane testovať balistické rakety a vráti svojim občanomPodľa Tillersona, ktorý komentoval výsledky piatkových prezidentských volieb v Iráne počas návštevy Saudskej Arábie, by mal Rúhání využiť príležitosť na skoncovanie s úlohou svojej krajiny ako podporovateľa. Na spoločnej tlačovej konferencii so saudskoarabským rezortným partnerom Ádilom Džubajrom zhrnul svoj odkaz slovami, žeTillerson v saudskoarabskom Rijáde dodal, že keď nadíde, bude pravdepodobne rokovať aj s iránskym ministrom zahraničných vecí Mohammadom Džavádom Zarífom, hoci zatiaľ takéto rozhovory neplánuje. Podľa vlastných slov sa totiž nechceTillerson a Džubajr spoločne kritizovali Irán za podporu zahraničných bojovníkov v krajinách, ako sú Jemen, Irak a Sýria, ale aj za jeho jadrové ambície.Opätovné víťazstvo Rúháního v prezidentských voľbách oslavovali v uliciach Teheránu desaťtisíce jeho podporovateľov. Úradujúci prezident porazil súperov s veľkým náskokom a zabezpečil si tak druhé štvorročné funkčné obdobie na to, aby dokončil svoj politický program, ktorého súčasťou je presadenie väčších slobôd a väčšia ústretovosť voči ostatnému svetu.