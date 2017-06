Tím ARC dokončil Le Mans na 46. poste, tretí triumf Porsche za sebou

Na snímke slovenský pretekár Miro Konôpka s pretekárskym špeciálom skupiny LM P2 Ligier JSP 217 - Gibson. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Výsledky 24 hodín Le Mans 2017:

1. Porsche LMP Team 2 (Timo Bernhard/Nem., Earl Bamber/N. Zél., Brendon Hartley/N. Zél.) Porsche 919 Hybrid 367 kôl, 2. Jackie Chan DC Racing 38 (Ho-Pin Tung/Hol., Thomas Laurent/Fr., Oliver Jarvis/V. Brit.) Oreca 07 - Gibson +1 kolo - víťaz LMP2, 3. Vaillante Rebellion 13 (Nelson Piquet/Braz., David Heinemeier-Hansson/Dán., Mathias Beche/Švaj.) Oreca 07 - Gibson +3 kolá, ... 18. Aston Martin Racing 97 (Darren Turner, Jonathan Adam/obaja V. Brit., Daniel Serra/Braz.) Aston Martin Vantage +27 kôl a 9,308 s - víťaz LMGTE Pro, 27. JMW Motorsport 84 (Robert Smith, William Stevens/V. Brit., Dries Vanthoor/Belg.) Ferrari 488 GTE +34 kôl - víťaz LMGTE Am, ... 46. ARC BRATISLAVA 49 (Miroslav KONÔPKA/SR, Konstantins Calko/Lot., Rik Breukers/Hol.) Ligier JSP217 - Gibson) +53 kôl a 1:47,051 min



Najrýchlejšie kolo: 3:18,604 min - Sébastien Buemi (Švaj./Toyota TS050 - Hybrid/330. kolo)

Le Mans 18. júna (TASR) - Tím ARC Bratislava dokončil premiérovú účasť slovenských farieb na vytrvalostných motoristických pretekoch 24 hodín Le Mans na 46. priečke celkovej klasifikácie. Trojica Miroslav Konôpka, Konstantins Calko a Rik Breukers na prototype kategórie LMP2 Ligier JSP217 - Gibson sa po počiatočných technických problémoch odlepila z chvosta poľa a odsunula za seba tri posádky vrátane jednej LMP2.Celkovým víťazom sa stalo Porsche 919 Hybrid s číslom 2, za volantom ktorého sa striedali Nemec Timo Bernhard, Earl Bamber a Brendon Hartley z Nového Zélandu. Nemecká značka dosiahla tretí celkový triumf na najslávnejšom vytrvalostnom podujatí za sebou a rekordný devätnásty v histórii. Bamber a Bernhard si pripísali druhé víťazstvo v kariére, Hartley prvé. Dvaja Novozélanďania sa postavili na pódium prvýkrát od roku 1966.Zo 60 štartujúcich sa cieľa nedočkalo jedenásť automobilov. Zo šiestich prototypov kráľovskej kategórie LMP1 finišovali iba dva, takže druhé i tretie miesto celkového poradia pripadlo prototypom LMP2. Tím Jackie Chan DC Racing s číslom 38 sa umiestnil pred Vaillante Rebellion 13. V kategórii LMGTE Pro uspel Aston Martin Racing 97, medzi amatérskymi automobilmi LMGTE Am sa radoval JMW Motorsport 84 na Ferrari.Ďalšia športová tragédia v LMP1 postihla Toyotu. Japonská automobilka sa o prvenstvo s prestávkami pokúša už vyše tridsať rokov. Po tom, ako ju vlani zradila technika na vedúcej pozícii v nájazde do posledného kola, tentoraz ju odstúpenia postihli už skôr. Nedokončili posádky s číslom 7 ani 9, pričom sedmička štartovala z pole position a Kamui Kobajaši v kvalifikácii výrazne prekonal najlepší čas okruhu. Do cieľa došla jedine osmička, ktorá tak obsadila druhú priečku vo svojej kategórii.Tento rok zavítalo na okruh La Sarthe 258.500 divákov.