Tim Hague neprežil knokaut v súboji ťažkých váh

Edmonton 19. júna (TASR) - Bývalý zápasník UFC Tim Hague zomrel dva dni po boxerskom súboji s Adamom Braidwoodom, niekdajším hráčom amerického futbalu. Správu potvrdila Hagueho sestra Jackie.Zápas ťažkých váh sa konal v sobotu v noci a Hague spadol k zemi po Braidwoodovej kombinácii ľavého a pravého háku. Po chvíľke síce odišiel za pomoci svojho tímu a lekárov z ringu po vlastných, ale bol okamžite prevezený do nemocnice, kde ho hneď operovali. Výsledkom malo byť zníženie tlaku, ktoré spôsobovalo krvácanie do mozgu, Hague však po operácii upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral.uvádza sa v rodinnom vyhlásení.Tridsaťtriročný Hague bol už vo svojom veku veteránom UFC, počas svojej kariéry striedal zápasy MMA a boxu. Informovala o tom agentúra AP.