Tím SR 15 sa stretne s Walesom, Štefaňák nominoval 20 hráčov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie do 15 rokov:



brankári: Dominik Žurek (MFK Skalica), Jakub Novák (MFK Ružomberok)



obrancovia: Urban Mazanovský (AS Trenčín), Martin Šuster, Marek Mičák (obaja JUPIE FŠMH Podlavice), Adam Červeň (MFK Ružomberok), Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Alex Molčan, Adam Chovanec (obaja 1. FC Tatran Prešov)



stredopoliari: Thomas Kotlár (FC Spartak Trnava), Sebastián Kóša (FC Nitra), Richard Reptiš, Marek Belko (obaja MFK Dukla Banská Bystrica), Samuel Urgela, Dominik Šnajder (obaja MŠK Žilina)



útočníci: Lucas Demitra (AS Trenčín), Rudolf Božík (ŠK Slovan Bratislava), Matej Šoška (MŠK Žilina), Daniel Félix Tomík (AS Trenčín), Richard Sabol (FC Spartak Trnava)



náhradníci:



brankár: Dávid Žbodák (Spartak Trnava)



obrancovia: Richard Hečko (ŠK Slovan Bratislava), Daniel Zsolt Szalma (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Alex-Roland Húževka (FC Spartak Trnava)



stredopoliari: Vladimír Kaňuch (1. FC Tatran Prešov), Marián Šmatlák (FC Nitra), Jakub Rakyta, Martin Kušnír (obaja MFK Ružomberok), Ivan Polák (FC Spartak Trnava), Martin Oravec (MŠK Žilina)







realizačný tím:



hlavný tréner: Peter Štefaňák



asistenti trénera: Ivan Hvolka, Michal Kováč



tréner brankárov: Dominik Škubák



technický vedúci: Longjie Xia



masér: Michal Funtek



lekár: František Žák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 15 rokov odohrá v máji domáci prípravný dvojzápas s waleskými rovesníkmi. Tréner najmladšieho reprezentačného výberu Peter Štefaňák nominoval dvadsať hráčov, ktorých zraz je naplánovaný na pondelňajšie poludnie vo Zvolene. Stretnutia sa odohrajú v utorok 8. mája v Žiari nad Hronom (17.00) a štvrtok 10. mája vo Zvolene (11.00). Informovala o tom oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).