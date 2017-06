Timmermans: Británia má dvere v Európskej únii stále otvorené

Frans Timmermans Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 15. júna (TASR) - Británia má v Európskej únii dvere otvorené, i keď budú pravdepodobne pokračovať "rozvodové" procesy po tom, ako si vlani odhlasovala vystúpenie z tohto bloku. Na návšteve Prahy to dnes povedal prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans.Na otázku, či komisia súhlasí so slovami francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý povedal, že Británia má dvere stále otvorené, Timmermans odpovedal: "Rozhodne."povedal komisár.dodal Timmermans, ktorého slová citovala agentúra Reuters.Európska únia a Veľká Británia sa oficiálne dohodli, že rokovania o brexite sa začnú v pondelok 19. júna 2017. Potvrdili to oficiálne zdroje v Bruseli i Londýne. Obe strany majú na dosiahnutie konsenzu čas do marca 2018.