Timmermans: Je smutné, že Sorosova nadácia odchádza z Budapešti

Budapešť 15. mája (TASR) - Je smutné, že v jednej z členských krajín Európskej únie zatvoria medzinárodnú kanceláriu občianskej organizácie, akou je Nadácia otvorenej spoločnosti. V súvislosti s avizovaným presťahovaním budapeštianskej kancelárie nadácie amerického finančníka maďarského pôvodu Georgea Sorosa do Berlína to v utorok uviedol na Twitteri prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans.citovali viaceré maďarské internetové médiá reakciu Timmermansa.O rozhodnutí presťahovať budapeštiansku pobočku do Berlína informoval v utorok hovorca kancelárie v Budapešti Csaba Csontos.Podľa jeho slov dôvodom tohto definitívneho kroku je. Nadácia presťahuje svoju činnosť i pracovníkov do nemeckého hlavného mesta, dodal.