Timmermans:Po rekonštrukcii poľskej vlády sa zlepšil dialóg s Komisiou

Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, archívna snímka. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 9. apríla (TASR) - Nedávna rekonštrukcia poľskej vlády viedla k zlepšeniu dialógu medzi Varšavou a Európskou komisiou v rámci snáh o vyriešenie sporu ohľadom reformy poľského súdnictva. Myslí si to prvý podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, ktorý sa takto vyjadril počas svojej pondelňajšej návštevy vo Varšave. Zároveň však dodal, že k dohode medzi oboma stranami doposiaľ nedošlo.povedal Timmermans, ktorého citovala agentúra AP. Rozsiahla rekonštrukcia vlády, ku ktorej došlo v Poľsku začiatkom roka, však podľa jeho slov viedlav tomto vzťahu a umožnila obom stranám viesťPoľská strana Právo a spravodlivosť (PiS) presadila od svojho víťazstva vo voľbách v roku 2015 zákony, ktoré tamojšej vláde umožňujú väčšiu kontrolu nad súdnym systémom. Podľa Európskej komisie však takéto zmeny porušujú princíp rozdelenia moci.Komisia ešte vlani spustila voči Poľsku sankčné konanie kvôli obavám z ohrozenia právneho štátu, pričom sa rozhodla aktivovať článok 7 Lisabonskej zmluvy. Konanie, rozdelené do niekoľkých fáz, môže potenciálne viesť až k pozastaveniu hlasovacích práv v Rade EÚ. Vo Varšave teraz podľa AP panujú obavy, že aj keď Poľsko svoje hlasovacie práva napokon zrejme nestratí, v súvislosti s procedúrou by mohlo prísť o masívne dotácie zo strany EÚ.Timmermans sa v pondelok vo Varšave stretol s poprednými sudcami i politickými predstaviteľmi vrátane poľského premiéra Mateusza Morawieckého či ministra zahraničných vecí Jaceka Czaputowicza. Ide o členov vládneho kabinetu, ktorí sa na svoje posty dostali v rámci nedávnej rekonštrukcie poľskej vlády zameranej práve na zlepšenie dialógu s EÚ, píše agentúra AP.