Tínedžer vyskočil v San Franciscu núdzovými dverami z lietadla

San Francisco 2. augusta (TASR) - Sedemnásťročný mladík otvoril v utorok núdzové dvere na lietadle niekoľko minút po pristátí v kalifornskom San Franciscu, skĺzol dolu krídlom a skočil na letiskovú plochu. Informovali o tom dnes americké úrady.Tínedžer, ktorý je občanom USA, priletel do San Francisca sám z Panamy, hlavného mesta rovnomenného štátu v Strednej Amerike. Počas letu mal emocionálne ťažkosti, uviedol podľa agentúry AP hovorca letiska v San Franciscu Doug Yakel.Skupina stavebných robotníkov pracujúcich neďaleko na malom letisku mladíka konfrontovala a zadržiavala do príchodu polície, ktorá ho následne zatkla. Neutrpel žiadne zranenia, dodal Yakel.Cestujúci v lietadle povedali, že tínedžer pôsobil počas celého letu nepokojne a vystrašene a konal tak rýchlo, že ho nikto nestihol zastaviť.Pasažierka Sophia Gibsonová z kalifornského mesta San José uviedla, že ľudia sediaci vedľa neho boli šokovaní, keď vyskočil z lietadla na krídlo.vyhlásila pasažierka pre televíznu stanicu KNTV v San José.Keď mladík vyskočil núdzovými dverami lietadla, pasažieri začali kričať - celá situácia bola podľa Gibsonovej šialená.Letecká spoločnosť Copa Airlines so sídlom v Paname napísala v krátkom vyhlásení, že člen posádky zatvoril dvere a lietadlo potom dorolovalo k príletovej bráne, kde všetci cestujúci bez akýchkoľvek problémov vystúpili.Avšak pasažier Isaac Rodrigues povedal, že žiadne dvere tam neboli, teda nebolo čo zavrieť, a k otvoru postavili letušku, ktorá ho zablokovala vlastným telom, aby nikto nevypadol. Lietadlo potom pokračovalo v presune k bráne. Na dráhe zostalo približne hodinu.