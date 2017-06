Tínedžeri sa stratili v Parížskych katakombách, našli ich po 3 dňoch

Ilustračná snímka Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Paríž 15. júna (TASR) - Dvoch tínedžerov zachránili po troch dňoch strávených v podzemných Parížskych katakombách, ktorých steny sú lemované ľudskými kostrami. Informovala o tom v stredu parížska polícia.Uviedla, že v stredu ráno zalarmovala hasičov, aby pomohli nájsť nezvestných chlapcov vo veku 16 a 17 rokov. Skupiny záchranárov, vrátane skalolezcov a cvičených psov, sa pustili do pátrania po chlapcoch a o niekoľko hodín ich našli mierne podchladených v bludisku chodieb pod južným Parížom.Zatiaľ neboli zverejnené okolnosti, za akých sa chlapci stratili.Niektorí ľudia sa vkradnú do katakomb, keď je už oficiálne múzeum zatvorené, a trúfnu si do častí, ktoré sú zvyčajne pre návštevníkov neprístupné. Niektorí zvedavci tam dokonca organizujú špeciálne večierky alebo dobrodružné hry.Katakomby sa začali stavať už v stredoveku. V súčasnosti majú približne 190 kilometrov chodieb, ale verejnosti je sprístupnená len časť - asi dva kilometre. Katakomby sa nachádzajú v hĺbke približne 20 metrov pod celým Parížom. Sú v nich uložené kostrové pozostatky okolo šesť miliónov ľudí - premiestňovali ich tam od roku 1786, keď úrady zrušili verejné cintoríny, lebo museli ustúpiť novej mestskej zástavbe.