Tip na výlet pre milovníkov piva: Pilsner Fest v Plzni

A na čo sa môžete tešiť?

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. októbra (OTS) - U našich východných susedov bude už 7. októbra 2017 prebiehať Pilsner Fest, čiže veľkolepá oslava 175. výročia uvarenia prvej várky zlatého ležiaku Pilsner Urquell, ktorý zmenil svet piva.Budete mať jedinečnú možnosť nechať si načapovať pivo od tých najšikovnejších výčapníkov. Vo vybraných pivných stanoch sa predstavia víťazi a finalisti súťaže Pilsner Urquell Master Bartender.Starostlivo pripravené degustačné menu, ktoré sa najlepšie hodí k plzenskému pivu ponúknu vo svojich stanoch známe podniky U Pinkasů, Na Spilce, Švejk restaurant či Lokál. Návštevníkov čaká tiež veľa stánkov s občerstvením pod taktovkou kulinárskeho Fresh Festivalu.Sprístupnený bude špeciálny prehliadkový okruh, v rámci ktorého bude po prvý raz možnosť nahliadnuť do elektrocentrály. Zároveň sa len v tento deň otvoria dvere debnárne, kam sa inak bežný návštevník nedostane a budete mať možnosť vyskúšať si toto remeslo.Tohtoročný Pilsner Fest ponúkne hudbu všetkých generácií. Monkey Business, Support Lesbiens, Jelen, Viktor Dyk & WAW – to sú len niektoré z názvov hudobných hostí. Celý program je k dispozícii na www.pilsnerfest.cz A aby si milovníci piva mohli oslavu náležite užiť, organizátori mysleli aj na dopravu. Pretovypravia zdarma z pražskej Hlavnej stanice špeciálny vlak, ktorý ich následne dopraví o 23:30 h. z Plzne aj naspäť do Prahy.