Tipsport Liga: Bagin skončil v Poprade, Bahenský opúšťa Nové Zámky

Na snímke Emil Bagin. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko



Čech Bahenský skončil v Nových Zámkoch

Poprad 1. januára (TASR) - Hokejový obranca Emil Bagin ukončil svoje pôsobenie v tipsportligovom HK Poprad. V drese "kamzíkov" nastúpil do 20-tich zápasov, v ktorých získal 8 kanadských bodov. O zmene v kádri popradského A-mužstva informoval klub na svojej stránke.Bagin si zmluvu s popradským klubom vybojoval po dvojzápasovej skúške v úvode sezóny. Podľa klubovej stránky HK Poprad sa obe strany rozišli po vzájomnej dohode a Bagin by mal v kariére pokračovať v inom tíme Tipsport Ligy.Český hokejový útočník Zdeněk Bahenský už nie je hráčom HC Nové Zámky. Vedenie nováčika Tipsport Ligy sa s 30-ročným hráčom dohodlo na ukončení spolupráce. Novozámocký klub o tom informoval na oficiálnej stránke.Podľa klubovej stránky Bahenský nezapadal trénerovi Štefanovi Mikešovi do koncepcie a po vzájomnej dohode v klube skončil. Skúsený útočník prišiel do Nových Zámkov v polovici októbra a za nováčika najvyššej slovenskej súťaže odohral 22 zápasov. Strelil v nich dva góly a pripísal si aj deväť asistencií.