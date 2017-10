Tipsport Liga: Dvadsiatka má ďalší bod, so Zvolenom padla po predĺžení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

HK Orange 20 - HKM Zvolen 3:4 pp (0:2, 3:0, 0:1 - 0:1)



Góly: 26. Vašaš (Čacho), 32. Zeleňák (Smolka), 39. Tamáši - 2. Obdržálek (Matis, Ross), 15. Šišovský (Ross, Chovan), 57. Šišovský (Ross, Chovan), 61. Chovan (Jurík, Obdržálek). Rozhodovali: Fridrich, Müllner - Gegáň, Junek, vylúčení: 5:8, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, 202 divákov.



Zostavy:



HK Orange 20: Durný – Fereta, Hedera, Dlapka, Švarc, Zeleňák, Kuna, Krempaský, Hílek – Václav, Kundrik, Jaško – Vašaš, Čacho, Vybíral – Bjalončík, Tamáši, Smolka – Marcinek, Šmída, Musliu



HKM Zvolen: Climie - Novák, Hraško, Ross, Drgoň, Jakubík, Ťavoda, Andersons, Bokroš - Šišovský, Jurík, Chovan - Matis, Immonen, Obdržálek - Coffman, Steen, Ďaloga - Dubeň, Fekiač, Török



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 10. októbra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov siahali v utorňajšom vloženom zápase Tipsport ligy po ďalšom víťazstve. Tri minúty pred koncom duelu viedli nad Zvolenom 3:2, no nakoniec prehrali 3:4 po predĺžení. Rozhodujúci gól strelil Michal Chovan.Dvadsiatka síce už od 2. minúty prehrávala po góle Obdržálka, no aj v utorňajšom zápase hrala s favoritom vyrovnanú partiu. O vyrovnanie sa mohol postarať počas presilovky v 6. minúte Bjalončík, ale voči Climiemu neuspel. Chvíľu na to nepremenil trestné strieľanie Coffman. Aj v ďalšom priebehu sa hral ofenzívy hokej s viacerými šancami, čomu pomohli aj vylúčenia. V 15. minúte zvýšil náskok tipsportligistu Šišovský - 0:2.Mladíci sa dočkali gólu v 26. minúte krátko po tom, čo sa ubránili ďalšiemu oslabeniu. Po vhadzovaní sa dostal puk od Čacha ku Vašašovi a ten znížil na 1:2. Rovnaký hráč mohol vyrovnať z trestného strieľania, ale rovnako ako Coffman v prvej tretine ani on neuspel. V 32. minúte sa to však podarilo Zeleňákovi a dve minúty pred druhou prestávkou vo vlastnom oslabení dokonca poslal HK Orange do vedenia Tamáši.Zvolenčania si v treťom dejstve ešte viac skomplikovali situáciu svojou nedisciplinovanosťou. V úvodných ôsmich minútach faulovali trikrát. Veľkú šancu na vyrovnanie mali až v 53. minúte, Steen však trafil len do žŕdky. Neuspeli ani počas presilovky, no v 57. minúte pridal svoj druhý gól v zápase Šišovský - 3:3. Favorit nakoniec strhol víťazstvo na svoju stranu v prvej minúte predĺženia, keď počas presilovky rozhodol Chovan.