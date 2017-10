Tipsport liga: Dvadsiatka utrpela debakel v zápase s Košicami

Na snímke vľavo brankár Roman Durný, archívna snímka Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HK Orange 20 - HC Košice 1:7 (0:2, 1:1, 0:4)



Góly: 30. Kundrik (Zeleňák) - 2. Petráš (Vrábeľ, Pacan), 11. Hovorka (Čížek, Koyš), 37. Suja (Petráš), 42. Boltun (Hričina, Nagy), 47. Nagy (Boltun, Hričina), 48. Koyš (Kafka), 59. Dudáš (Šoltés, Šedivý). Rozhodcovia: Fridrich, Novák - Krajčík, Gegáň, vylúčení: 7:7, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 272 divákov.



HK Orange 20: Durný (47. Hlavaj) – Hílek, Hedera, Zeleňák, Fereta, Dlapka, Švarc, Leško, Matejovič – Marcinek, Kundrik, Jaško - Vašaš, Čacho, Vybíral – Musliu, Okuliar, Smolka – Mesaroš, Šmida, Václav



HC Košice: Lundström – Pulli, Kessel, Bača, Čížek, Šedivý, Dudáš, Michalčin, Matejka – Nagy, Boltun, Hričina – Koyš, Hovorka, Kafka – Šoltés, Pacan, Klíma – Petráš, Suja, Vrábeľ

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 31. októbra (TASR) - Hokejisti HK Orange 20 utrpeli v utorňajšom vloženom zápase Tipsport ligy na domácom ľade debakel od HC Košice 1:7.HK Orange 20 - HC Košice 1:7Hostia mali výborný vstup do zápasu, keď sa presadili už v druhej minúte. Vrábeľ získal puk, prihral Petrášovi a ten rozvlnil sieť - 0:1. Košičania v úvodnej tretine jasne dominovali a mladíkom neustále zatápali. V 6. minúte mohlo byť 2:0, ale Šoltés nepremenil trestné strieľanie nariadené po faule Kundrika. Na druhý gól však dlho nečakali a pridali ho v 11. minúte, keď premenili svoju druhú presilovku v zápase. Na 2:0 pre hostí zvýšil Hovorka. Následne si zahrali v početnej výhode aj domáci hráči, ale kontaktný gól počas nej ani do konca tretiny nestrelili.V úvode druhého dejstva na to mali ideálnu príležitosť, keď v krátkom slede išli na trestnú až traja hráči hostí. Vyše dve minúty v hre 5 proti 3 však domáci na gól nevyužili. Ten sa im podarilo streliť až v 30. minúte, keď sa z dorážky presadil Kundrik. Záver tretiny ale patril favoritom z východu Slovenska, ktorí zásluhou Suju zvýšili na 3:1.Košičania si poistili náskok v úvode tretieho dejstva, keď sa presadil Boltun a využil druhú presilovku v zápase - 1:4. Svoj výkon proti mladíkom vyšperkovali v ďalších minútach, na ľade jasne dominovali a pridali ďalšie góly. V 47. minúte sa presadil Nagy, ktorý vyhnal z bránky Durného. Na jeho miesto prišiel Hlavaj, ale čisté konto mu nevydržalo ani dve minúty. Na 6:1 zvýšil Koyš. Konečný verdikt stanovil v 59. minúte Dudáš.