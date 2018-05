TIPSPORT LIGA: Frühauf predĺžil zmluvu s Duklou Trenčín

Na archívnej snímke vľavo Peter Frühauf. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Trenčín 25. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Peter Frühauf bude naďalej pôsobiť v Dukle Trenčín. Tridsaťpäťročný bek v piatok predĺžil zmluvu s klubom, s ktorým sa v minulej sezóne prebojoval až do finále play off Tipsport Ligy. Informovala o tom facebooková stránka "vojakov".Frühauf odohral v minulej sezóne za Trenčín 52 stretnutí v základnej časti, v ktorých získal 18 bodov za tri góly a 15 asistencií, v play off si v 15 súbojoch pripísal šesť asistencií. V minulosti obliekal aj dresy Prešova, Košíc, Žiliny, Zvolena, Banskej Bystrice či Slovana Bratislava, v českej extralige hral za Třinec, České Budejovice, Hradec Králové a Plzeň.