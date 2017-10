Tipsport Liga: HK Orange 20 - HC 07 Orin Detva 4:1 vo vloženom zápase

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

HK Orange 20 - HC 07 Orin Detva 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)



Góly: 7. Vybiral (Čacho, Vašaš), 28. Marcinek, 51. Smolka (Zeleňák, Tamáši), 60. Vybiral (Švarc, Vašaš) - 19. Gašpar (Babynec). Rozhodovali: Lokšík, Goga - Gegáň, Krajčík, vylúčení: 6:4, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 161 divákov



Zostavy:



SR20: Durný – Hedera, Fereta, Švarc, Dlapka, Matejovič, Zeleňák, Hílek, Krempaský – Jaško, Kundrik, Mesaroš – Vašaš, Čacho ml., Vybiral – Musliu, Tamáši, Bjalončík – Smolka, Václav, Marcinek



Detva: Larose – Šimon, Gachulinec, Sládok, Fekiač, Macejko, Strukoff, Vyskoč, Michalek – Žilka, Gašpar, Babynec – Novák, Ščurko, Milý – Halás, Chovan, Videlka – Surový, Murček, Ondris

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 3. októbra (TASR) - Hokejisti HK Orange 20 zvíťazili v utorňajšom vloženom kole Tipsport ligy nad HC 07 Orin Detva 4:1 a zaznamenali už štvrtý triumf v sezóne zo siedmich vystúpení. Nováčik najvyššej súťaže z Detvy sa nedočkal úspechu ani v deviatom zápase a na konte má len jeden bod.Prvú šancu zápasu si v 3. minúte vypracoval hosťujúci Ondris, ale už o pár sekúnd zvonila na druhej strane za Laroseom žrď. Varovanie domácich mladíkov nezobral nováčik najvyššej súťaže vážne a pykal. V 6. minúte pekne zakombinovali Vašaš s Čachom a skóre duelu otvoril Vybiral. Detva po inkasovanom góle zvýšila aktivitu a v 11. minúte mohol vyrovnať Novák, no jeho strelu zastavila žrď Durného svätyne. V závere prvej časti sa hostia dočkali. V 19. minúte sa zmocnil puku na vlastnej modrej Gašpar, dostal sa až pred Durného a z uhla vyrovnal. V druhej časti mali najskôr navrch hostia, ale mladíci potom prevzali taktovku a dostali sa znovu do vedenia. Pomohla im k tomu hrúbka kanadského brankára Larosea, ktorý zle rozohral a Marcinek v 28. minúte skóroval do opustenej bránky. V tretej tretine nevyužili domáci viac ako minútovú presilovku o dvoch hráčov, ale o pár minút paradoxne skórovali v oslabení. V 51. minúte zvýšil na 3:1 vydareným tečom Smolka a víťazstvo domácich poistil v poslednej minúte do prázdnej bránky svojim druhým gólom v zápase Vybiral.