TIPSPORT LIGA: Hokejisti Dukly Trenčín podľahli Banskej Bystrici

Peter Sojčík z Trenčína (vľavo) a brankár Banskej Bystrice Ján Lukáš v prvom zápase finále Kaufland play off hokejovej Tipsport Ligy HK Dukla Trenčín - HC´05 iClinic Banská Bystrica v Trenčíne v piatok 13. apríla 2018. Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

HK Dukla Trenčín - HC'05 iClinic Banská Bystrica 3:4 pp (1:1, 0:1, 2:1 - 0:1)



Góly: 16. Sojčík (Radivojevič, Mikula), 50. Radivojevič (Starosta, Mikula), 59. Starosta (Radivojevič) - 8. Gelinas (Asselin, Faille), 38. Faille (Gelinas, Hrnka), 53. Asselin (Brejčák, Češík), 66. Gelinas (Lamper). Rozhodovali: Stano, Kubuš – Výleta, Šefčík, vylúčení: 5:7 na 2 min., navyše Deveaux 10 + DKZ za nešportové správanie, Hossa 5 + DKZ napadnutie hlavy a krku, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 6150 divákov.



/stav série 0:1/



Trenčín: Valent – Bačík, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Romančík – Radivojevič, Ölvecký, Sojčík – Bezúch, Sádecký, Marcel Hossa – Varga, Dlouhý, Mikula – Hudec, Švec, Deveaux – Gašparovič



Ban. Bystrica: Lukáš – Kubka, Ďatelinka, Pretnar, Mihálik, Delisle, Gelinas, Gabor, Brejčák – Hrnka, Surový, Lamper – Hohmann, Bubela, Bartánus – Skalický, Faille, Asselin – Bortňák, Češík, Brittain

Trenčín 13. apríla (TASR) - V piatkovom prvom finálovom zápase Kaufland play off Tipsport Ligy zvíťazili hokejisti Banskej Bystrice na ľade Dukly Trenčín 4:3 po predĺžení a ujali sa vedenia v sérii. Druhé stretnutie je na programe opäť v Trenčíne v sobotu 14. apríla o 18.00 h.Prvá tretina bola zo začiatku opatrná. Až v 7. minúte vystrelil nebezpečne Bubela a poriadne natiahol Valenta. O minútu neskôr sa užtešili z gólu. Asselinov nahodený puk prešiel cez hradbu tiel a po teči Gelinasa skončil v sieti. Duklu postavila na nohy presilová hra. Radivojevič posunul puk na Sojčíka a ten strelou z prvej nedal Lukášovi šancu. V závere prvej tretiny mali Trenčania i druhú presilovku, no hostia tentoraz odolali.V 23. minúte mohol misky váh nakloniť na trenčiansku stranu Sádecký, sám pred Lukášom však neuspel. Hra sa v tých minútach prelievala zo strany na stranu a oba kolektívy sa snažili čo najrýchlejšie strhnúť vedenie na svoju stranu. Bližšie k nemu boli v 28. min Banskobystričania. V presilovej hre však nahodený puk nedokázal cez Valentov chránič pretlačiť do siete Skalický. V polovici zápasu po prihrávke spoza bránky neuspel v dobrej príležitosti ani Asselin, keď brankár jeho puk vykopol do rohu klziska. V 32. minúte šiel za nešportové správanie predčasne pod sprchy Deveaux. O tri minúty ho po faule na hlavu nasledoval Hossa a Trenčania hrali päť minút v oslabení. Hostia presilovú hru nehrali dobre. V 38. minúte však Faille dostal príliš veľa voľného priestoru a vymietol horný roh Valentovej bránky - 1:2.Úradujúci majster mohol ísť do dvojgólového vedenia na začiatku tretej tretiny. Bartánus ponúkol zakončenie Hohmannovi, jeho zakončenie už letelo do domácej bránky, no Bohunický puk odpratal do bezpečia. Na opačnej strane mal vyrovnanie na hokejke Bačík, lenže Lukáš mal lapačku pripravenú. Dukle sa podarilo vyrovnať v 50. minúte počas presilovej hry, keď Radivojevičov pokus od modrej čiary zapadol do Lukášovej siete. Trenčania boli v tlaku, no zabudli na obranu. V 53. minúte zostal pred bránkou nepokrytý Asselin a nezaváhal. Domáci sa nechceli zmieriť s prehrou. Minútu pred koncom Radivojevič prihral na modrú čiaru Starostovi a ten vyrovnal. V predĺžení o výhre hostí rozhodol Gelinas, ktorý z dorážky prestrelil Valenta.