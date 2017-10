TIPSPORT LIGA: Košičania v šlágri 15. kola rozdrvili Trenčín

Na snímke radosť hráčov Košíc po druhom góle, vpravo autor gólu Tomáš Hričina v zápase 15. kola Tipsport ligy HC Košice - HK Dukla Trenčín v Košiciach 27. októbra 2017. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

HC Košice - HK Dukla Trenčín 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Góly: 3. Vrábeľ (Suja, Petráš), 13. Hričina (Nagy, Šedivý), 29. Kafka (Hovorka, Koyš), 35. Hričina (Nagy, Šedivý), 60. Hovorka (Koyš) - 50. Špankovič (Pardavý, Sojčík). Rozhodovali: J. Konc, Goga - Smrek, Kacej, vylúčení: 2:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 6087 divákov.



HC Košice: Lundström - Dudáš, Šedivý, Čížek, Bača, Kessel, Pulli, Matejka, Koch - Hričina, Boltun, Nagy - Kafka, Hovorka, Koyš - Klíma, Pacan, Šoltés - Vrábeľ, Suja, Petráš

HK Dukla Trenčín: Valent - Starosta, Kozák, Cebák, Frühauf, Bohunický, A. Themár - Hecl, J. Pardavý, Sojčík - T. Varga, Bulík, D. Hudec - Gašparovič, Dlouhý, Mikula - Špankovič, K. Kováčik, Jakubec - Kukuča

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 27. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v piatkovom šlágri 15. kola Tipsport ligy nad Duklou Trenčín 5:1. Pre Trenčanov to bola iba druhá prehra a naďalej zostávajú na prvom mieste tabuľky.Na úvodný gól v šlágri kola sa dlho nečakalo. Vo svojom 36. zápase za HC Košice si otvoril strelecký účet Filip Vrábeľ, keď sa natlačil k bránke a prekonal Valenta - 1:0. Rýchly gól domácich povzbudil a prvá tretina vyznela v ich prospech herne i gólovo. Viac sa hralo pred trenčianskou bránkou a ten druhýkrát kapituloval v 13. minúte. V presilovke Košičanov vystrelil Nagy, trenčiansky brankár nemal puk pod kontrolou a to využil Hričina - 2:0.Aj v druhej časti boli domáci lepším tímom. Častejšie hrozili gólovými príležitosťami a až na pár výnimiek nepúšťali súpera do šancí. Trenčania sa v 29. minúte presvedčili o výbornej spolupráci košického dua Hovorka - Kafka. Prvý menovaný sa po prihrávke Šedivého ocitol vo výbornej pozícii pred Valentom, ale neunáhlil sa a jeho gólovú ponuku Kafka neodmietol - 3:0. Hostia sa v 32. minúte dostali do veľkého tlaku počas presilovky, šance Bulíka i Sojčíka však zostali nevyužité. Snaha hostí pokračovala aj v následnom oslabení, keď v protiútoku neuspel Varga. Ako naložiť s brejkom však následne ukázali domáci. Únik dvoch proti jednému, Nagova prihrávka na Hričinu a bolo 4:0. Trenčania hrali bez viacerých lídrov tímu a v závere druhej časti sa zdalo, ako by im dochádzali sily. Hralo sa najmä na ich bránku a Valent bol v častej permanencii. Skóre 4:0 sa však už do druhej prestávky nezmenilo.Hra v tretej tretine mierne stratila náboj a hoci sa hralo bez častejšieho prerušovania, zaujímavých situácií nebolo veľa. Košický brankár Lundström prišiel o čisté konto v 50. minúte, keď ho prekonal Špankovič. V 55. minúte bolo k videniu viacero zaujímavých príležitostí, ale šance Šoltésa, Hudeca i Petráša brankári zmarili. Konečnú podobu výsledku dal v 60. minúte domáci útočník Hovorka - 5:1