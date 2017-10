TIPSPORT LIGA: Košice prehrali v Liptovskom Mikuláši

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice 5:3 (0:2, 3:0, 2:1)

Góly: 29. Uram (M. Sukeľ, Košarišťan), 29. Langhammer (Kriška, Suchý), 30. Devečka (Uram, Nádašdi), 42. Uram (Kriška, M. Sukeľ), 43. Laco – 19. Pacan (Koyš, Martin Bača), 22. Martin Bača (Kessel, Koyš), 52. Jenčík (Suja, Boltun). Rozhodovali: Lokšík, Müllner - M. Orolin, Stanzel, vylúčení: 4:4, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 850 divákov



Zostavy:

Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Suchý, Kuráli, Matej Bača, Nádašdi, Pacalaj, Tabaček, Moravčík, Devečka – Števuliak, Paukovček, Rapáč – Uram, M. Sukeľ, Kriška – Piatka, Langhammer, Spilar – Laco, Lištiak, J. Sukeľ



Košice: Habal – Pulli, Čížek, Kessel, Martin Bača, Šedivý, Dudáš, Matejka, Koch – Kafka, Hovorka, Hričina – Koyš, Pacan, Nagy – Boltun, Suja, Jenčík – Klíma, Vrábeľ, Šoltés

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Liptovský Mikuláš 13. októbra (TASR) - Liptákov mohol už po pár sekundách poslať do vedenia po chybe hosťujúcej obrany útočník Laco, ale pred Habalom nenamieril presne. V 14. minúte pohrozili aj Košičania. Jenčík našiel pred bránou Suju, no ten svojou strelou neprekonal Košarišťana. V závere prvého dejstva sa hosťom predsa podarilo dostať do vedenia. Mikulášsky brankár síce prvú strelu Koyša zlikvidoval, no na následnú dorážku Pacana už nemal nárok.vyšiel úvod druhého dejstva. Odrazený puk sa dostal na hokejku Baču, ktorý z prvej prekonal Košarišťana. V 26. minúte ešte síce Uram neprekonal Habala, no už o dve minúty skúsený mikulášsky útočník znížil na 1:2. Gól Liptákov naštartoval a v priebehu jednej minúty dokázali zápas otočiť na 3:2 zásluhou Langhammera a Devečku. V 38. minúte Paukovček našiel pred košickou bránou Števuliaka, ten sa však nepresadil.V tretej tretine domáci priam zaskočili svojho súpera. Najskôr sa v 42. minúte po druhýkrát v zápase presadil Uram, o pár sekúnd neskôr zvýšil po individuálnom prieniku už na 5:2 Laco, ktorý zároveň vyhnal Habala z brány. Košičania následne stavili všetko na ofenzívu, na margo čoho sa im podarilo skorigovať výsledok. V 52. minúte Jenčík tvrdou strelou prepálil Košarišťana. V závere stretnutia sa už nič vážne nestalo, Liptáci si tak pripísali druhé víťazstvo na domácom ľade v tejto sezóne.