Tipsport liga: Liptovský Mikuláš nedal šancu Detve

MHk 32 Liptovský Mikuláš - HC 07 Orin Detva 6:2 (2:0, 1:0, 3:2)



Góly: 6. Spilar (Uram, Kriška), 13. Števuliak (Spilar, Luža), 40. Kriška (Uram, M. Sukeľ), 41. M. Sukeľ (Kriška), 42. Rapáč (Paukovček), 54. Uram (Tabaček) – 43. Ščurko (Videlka, Milý), 59. Novák (Tibenský, Murček). Rozhodovali: Orolin, Müllner – Stanzel, Gegáň, vylúčení: 8:6, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 950 divákov.



Liptovský Mikuláš: Košarišťan – Luža, Nádadi, Suchý, Devečka, Moravčík, Tabaček, Pacalaj – Uram, M. Sukeľ, Kriška – Ru. Huna, Paukovček, Rapáč – Števuliak, Langhammer, Spilar – J. Sukeľ, Piatka, Laco



Detva: Nagy – Kuklev, Gachulinec, Macejko, Mar. Chovan, Jendroľ, Šimon, Fekiač, Surový – Videlka, Ščurko, Milý – Tibenský, Murček, Novák – Halás, Gašpar, Žilka – Abramov, Mat. Chovan, Ondris

Pavol Paukovček, tréner L. Mikuláša: "Najdôležitejšie je, že za stavu 2:0, keď mal súper tlak, sme neinkasovali. Kontaktný gól na 2:1 by mohol výrazne zmeniť priebeh zápasu. Ešte pred koncom druhej tretiny sme pridali tretí gól a hra sa upokojila."



Ivan Dornič, tréner Detvy: "Ukázalo sa, že hrať sa musí celých 60 minút. My sme mali dobrý úsek v druhej tretine, takže sme hrali dobre približne 20 minút. Mojou hlavnou úlohou je hráčov teraz psychicky nabudiť a ja verím, že sa dá dostať z každej zlej situácie, čo je aj náš príklad. Myslím si, že keď vyhráme jeden zápas, tak sa mužstvo chytí."



Liptovský Mikuláš 22. októbra (TASR) - Liptovský Mikuláš rozdrvil Detvu v 14. kole Tipsport ligy.Liptáci boli už od úvodu pre hostí nepríjemní súperi. Najskôr to skúšal Huna s Uramom, ale strelecky na Nagya nevyzreli. Domácich poslal do vedenia v 6. minúte Spilar, ktorý sa presadil v početnej výhode. Liptáci boli aj v ďalšom priebehu aktívnejší. V 13. minúte našiel Spilar osamoteného Števuliaka, ktorý sa pred hosťujúcim brankárom nemýlil. V závere mali síce hostia dve dobré šance, ale Milý s Gašparom Košarišťana neprekonali.Do 2. tretiny vstúpili hostia aktívnejšie. V 24. minúte Videlka v tutovke Košarišťana neprekonal, podobne o dve minúty neskôr zlyhal na mikulášskom brankárovi aj Chovan. V 32. minúte mohol znížiť Novák, proti stál však Košarišťan. Naopak, pár sekúnd pred koncom 2. tretiny poslal Liptákov už do trojgólového vedenia Kriška.Úvodná trojminútovka 3. tretiny priniesla až tri góly. Najskôr sa individuálne presadil M. Sukeľ, následne o pár sekúnd neskôr po rýchlom protiútoku zvýšil na 5:0 Rapáč. V 43. minúte síce Milého strelu Košarišťan zlikvidoval, ale z následnej dorážky Ščurka prvýkrát v zápase inkasoval. V 53. minúte pohrozil spoza kruhov M. Sukeľ, skóre sa však menilo až o desať sekúnd, keď pred Nagym už poľahky zvýšil na 6:1 Uram. V závere tretiny sa už iba symbolicky podarilo hosťom skóre korigovať – odrazený puk dotlačil za Košarišťana Novák.