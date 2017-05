TIPSPORT LIGA: Majstrovská Bystrica angažovala Kanaďana Gélinasa

Na snímke Juraj Koval Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Poprad si zaistil služby Mateja Paločka

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 18. mája (TASR) - Hokejový klub HC'05 iClinic Banská Bystrica angažoval do svojich radov kanadského obrancu Guillaume Gélinasa.Pre novú posilubude pôsobenie v Tipsporte Lige premiérovou zastávkou na európskych klziskách. Doteraz pôsobil 23-ročný hokejista v nižších zámorských súťažiach, kde obliekal dres Iowy Wild v súťaži AHL a Quad City Mallards v ECHL. S Banskou Bystricou podpísal dvojročný kontrakt.vyjadril sa pre oficiálnu stránku športový manažér Július Koval.Tipsportligový klub HK Poprad vo štvrtok podpísal zmluvu s dvadsaťročným útočníkom Matejom Paločkom. Ten tak zostane v mužstve so svojím o šesť rokov starším bratom Matúšom. Informovala oficiálna stránka tímu.Matej Paločko je odchovanecv roku 2014 odišiel do Liberca, no v uplynulej sezóne sa vrátil do svojho materského tímu. V 25 dueloch v základnej časti TL zaznamenal dva góly a dve asistencie, v troch zápasoch play off vyšiel naprázdno.povedal.V uplynulej sezóne hral aj za juniorku Popradu a v 24 stretnutiach nazbieral 30 bodov (13+17).uviedol.Starší brat Matúš odštartoval uplynulú sezónu v českom druholigovom HC Litoměřice, no dohral ju v Poprade, kde v 28 dueloch ZČ nazbieral 15 bodov (6+9), v play off nebodoval.